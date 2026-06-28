Bătaie ca-n filme în Parlament. Aleșii și-au împărțit pumni, iar ambulanța a fost chemată de urgență

Bătaie generală în parlamentul din Georgia. Deputații din partidul de la putere „Visul Georgian” i-au atacat pe deputații din opoziție după ce aceștia au criticat guvernul.
Ședința de plen a Parlamentului Georgiei, în care premierul Irakli Kobakhidze și-a prezentat raportul anual de activitate, a degenerat într-un scandal fără precedent. Tensiunile dintre reprezentanții puterii și cei ai opoziției au escaladat în doar câteva momente, iar schimbul de replici s-a transformat într-o confruntare fizică la care au participat mai mulți parlamentari.
Conflictul a avut loc în ultima ședință plenară a sesiunii de primăvară și a izbucnit în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri adresate șefului Guvernului.
O întrebare adresată premierului a aprins spiritele
Incidentul a pornit după intervenția deputatului Giorgi Sharashidze, membru al formațiunii de opoziție For Georgia, partid condus de fostul premier Giorgi Gakharia, aflat în exil.
Parlamentarul a făcut referire la vizita efectuată în aprilie de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în Georgia, și la imaginile care l-au surprins pe premierul Irakli Kobakhidze în timpul întâlnirii dintre liderul azer și Bidzina Ivanishvili, fondatorul și președintele de onoare al partidului de guvernământ Georgian Dream.
În intervenția sa, Sharashidze a susținut că acele imagini ar demonstra poziția secundară pe care premierul ar avea-o în interiorul formațiunii aflate la putere.
„Când președintele Aliyev a fost în Georgia, iar întreaga țară a văzut acele imagini – cum stăteați într-un colț – asta arată direct care este rolul și poziția dumneavoastră reală în acest guvern. Cum se explică acest lucru? Explicați-ne. Georgia a avut mulți prim-miniștri, dar niciodată unul ca acesta.”
Schimbul de replici a degenerat într-o confruntare fizică
După discursul parlamentarului din opoziție, atmosfera din sala de plen s-a tensionat rapid. Acesta s-a adresat și deputaților puterii, spunând:
„Luați-vă lipsa de rușine și grosolănia în altă parte.”
Replica a fost urmată de reacții zgomotoase din partea parlamentarilor partidului Georgian Dream, iar în câteva clipe conflictul verbal s-a transformat într-o încăierare, scrie Civil Georgia.
Imaginile surprinse în sala Parlamentului arată cum mai mulți deputați se îmbrâncesc și își împart pumni, în timp ce altercația se extinde și implică tot mai mulți aleși, atât bărbați, cât și femei.
Premierul și membrii Guvernului au asistat la scandal
Înregistrările publicate de presa locală surprind momentul în care bătaia începe între doi parlamentari, identificați drept Irakli Kheladze, reprezentant al Georgian Dream, și Giga Parulava, deputat al partidului For Georgia.
În doar câteva secunde, și alți aleși se implică în conflict, în timp ce premierul Irakli Kobakhidze și membrii Cabinetului rămân la locurile lor și urmăresc desfășurarea incidentului.
Pe fondul haosului din sala de plen, transmisiunea oficială a ședinței a fost întreruptă pentru scurt timp, iar personalul de securitate al Parlamentului a intervenit pentru a-i evacua pe parlamentarii opoziției.
Printre cei implicați s-a aflat și un campion olimpic
Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, printre deputații identificați în confruntarea fizică se numără Lasha Talakhadze, triplu campion olimpic la haltere și parlamentar din partea Visului Georgian.
De asemenea, în altercație a fost implicat și Archil Gorduladze, președintele Comisiei juridice din Parlamentul Georgiei.
Medicii au fost chemați la Parlament
După încetarea incidentului, la sediul Parlamentului au fost trimise echipaje medicale de urgență.
Ambulanțele au ajuns la fața locului pentru a acorda asistență persoanelor implicate în altercație, după una dintre cele mai tensionate ședințe desfășurate în legislativul georgian din ultimii ani.