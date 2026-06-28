Bătaie ca-n filme în Parlament. Aleșii și-au împărțit pumni, iar ambulanța a fost chemată de urgență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 14:29

Bătaie generală în parlamentul din Georgia. Deputații din partidul de la putere „Visul Georgian” i-au atacat pe deputații din opoziție după ce aceștia au criticat guvernul.

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