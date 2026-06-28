O serie de apariții neobișnuite în apele de coastă din estul Rusiei a declanșat îngrijorare în rândul localnicilor și turiștilor, după ce mai mulți rechini au fost observați foarte aproape de țărm, în zona Golfului Triozerye.
Fenomenul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, unde au apărut și glume și speculații fără bază, inclusiv teorii ironice despre o posibilă „mână” a Ucrainei.
În realitate, specialiștii în biologia marină atrag atenția că astfel de apariții sunt rare în această zonă, dar nu imposibile, mai ales în condiții de temperaturi schimbătoare ale apei și modificări ale ecosistemului marin.
Rechini observați la câțiva metri de turiști
Incidentul care a atras cel mai mult atenția a avut loc în Golful Triozerye, unde un rechin a fost surprins la doar câțiva metri de un turist aflat pe o placă de tip paddleboard. Martorii spun că animalul a apărut brusc în apropierea zonei de înot, fără să manifeste un comportament agresiv.
„Fiți sinceri - este aceasta o altă armă biologică ucraineană concepută pentru a destabiliza Rusia?”, comentează autorii postării.
La scurt timp, în zilele următoare, alți doi rechini ar fi fost observați în apropierea aceleiași plaje, ceea ce a amplificat temerile celor aflați în zonă. Deși nu au fost raportate atacuri sau incidente, prezența lor atât de aproape de țărm a determinat mulți turiști să evite intrarea în apă.
Localnicii afirmă că nu își amintesc ca astfel de apariții să fi fost atât de frecvente în trecut, mai ales în plin sezon estival, când zona este în mod normal populată de turiști și sportivi acvatici.
În mod obișnuit, apele din jurul Extremului Orient rus nu sunt cunoscute ca habitat frecvent pentru specii de rechini de coastă periculoși pentru oameni. Totuși, în Marea Japoniei și în zonele adiacente pot ajunge ocazional specii de rechini de talie mică sau medie, în special în perioade în care curenții marini și temperaturile apei se modifică.
Specialiștii subliniază că astfel de apariții sunt rare în apropierea plajelor frecventate de oameni, iar interacțiunile directe cu înotătorii sunt și mai puțin obișnuite. În cele mai multe cazuri, rechinii evită contactul cu oamenii și se retrag în zone mai adânci.
Golful Triozerye, zonă turistică populară, dar rece chiar și vara
Zona în care au fost observați rechinii este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și apa limpede, dar relativ rece chiar și în sezonul cald. Plaja atrage turiști datorită nisipului alb și formațiunilor stâncoase din jur, însă condițiile de înot nu sunt întotdeauna confortabile.
Chiar dacă este o destinație populară pentru relaxare și sporturi acvatice, apa rămâne adesea rece, iar prezența faunei marine este diversă, inclusiv specii care pot ajunge ocazional în apropierea țărmului.
În acest context, apariția mai multor rechini într-un interval scurt de timp a fost suficientă pentru a schimba atmosfera din zonă, transformând o plajă liniștită într-un punct de interes și îngrijorare pentru turiști.