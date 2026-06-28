Rechini la mal în Rusia. Aparițiile stârnesc panică și teorii pe internet: „o altă armă biologică ucraineană?” - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 15:48

O serie de apariții neobișnuite în apele de coastă din estul Rusiei a declanșat îngrijorare în rândul localnicilor și turiștilor, după ce mai mulți rechini au fost observați foarte aproape de țărm, în zona Golfului Triozerye.

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