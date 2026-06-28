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Extern· 2 min citire
Iranul răspunde cu rachete și drone după atacurile asupra instalațiilor militare. Opt baze americane, vizate în Kuweit și Bahrain
Donald Trump și Mojtaba Khamenei
Publicat28 iun. 2026, 10:09
SursăRealitatea PLUS
Iranul răspunde atacurile americane asupra instalațiilor militare. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat, în primele ore ale zilei, că a lansat o operațiune comună cu rachete și drone care a vizat opt baze militare americane din Kuweit și Bahrain. În cadrul unui comunicat, oficialii iranieni au transmis că orice nou act de agresiune va primi un răspuns devastator. În replică, Donald Trump a ordonat noi atacuri asupra bazelor iraniene, potrivit Realitatea PLUS.
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