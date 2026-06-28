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Iranul răspunde cu rachete și drone după atacurile asupra instalațiilor militare. Opt baze americane, vizate în Kuweit și Bahrain

Donald Trump și Mojtaba Khamenei

Donald Trump și Mojtaba Khamenei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 10:09
SursăRealitatea PLUS

Iranul răspunde atacurile americane asupra instalațiilor militare. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat, în primele ore ale zilei, că a lansat o operațiune comună cu rachete și drone care a vizat opt baze militare americane din Kuweit și Bahrain. În cadrul unui comunicat, oficialii iranieni au transmis că orice nou act de agresiune va primi un răspuns devastator. În replică, Donald Trump a ordonat noi atacuri asupra bazelor iraniene, potrivit Realitatea PLUS.

Armata iraniană a distrus opt instalații americane cheie la baza iraniană Ali al-Salem din Kuweit. În Bahrain, unde se află o importantă bază navală americană, au sunat sirene de raid aerian, potrivit Ministerului de Interne, care i-a îndemnat pe locuitori să rămână calmi și să meargă la cel mai apropiat loc sigur.

În replică, Statele Unite ale Americii au lansat o nouă rundă de lovituri asupra unor ținte din Iran. Totul la doar o zi după un atac american efectuat ca răspuns la lovirea unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz. Escaladarea vine în pline negocieri între Washington și Teheran pentru menținerea unui armistițiu fragil.

După noua rundă de lovituri, președintele Donald Trump a publicat un mesaj dur pe Truth Social, în care a avertizat că SUA ar putea trece la o acțiune militară mult mai amplă. „Poate veni un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili și vom fi forțați să terminăm militar treaba pe care am început-o cu succes. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista”, a transmis liderul american pe internet. Vicepreședintele JD Vance a transmis, la rândul său, că SUA consideră că au respectat armistițiul și că violența Iranului va primi un răspuns pe măsură.

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