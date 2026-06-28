Momentul în care un roi de 50 de drone este spulberat cu o armă laser în doar câteva secunde - VIDEO

Coreea de Sud a organizat unul dintre cele mai spectaculoase exerciții militare din ultimii ani, punând la încercare noile sale sisteme de apărare împotriva atacurilor cu drone.
În cadrul unei simulări desfășurate cu muniție reală, armata sud-coreeană a interceptat un roi format din 50 de drone tactice folosind o combinație de tunuri antiaeriene Vulcan și arme cu laser, într-o demonstrație care reflectă schimbările majore produse în războiul modern.
Exercițiul face parte dintr-un amplu proces de modernizare a armatei sud-coreene, început după incidentele din ultimii ani și accelerat pe fondul lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, unde dronele au devenit unele dintre cele mai importante arme de pe câmpul de luptă.
Baraj de foc împotriva unui roi de 50 de drone
Scenariul exercițiului a simulat infiltrarea simultană a unui număr mare de drone tactice în spațiul aerian apărat de armata sud-coreeană. Pentru respingerea atacului au fost mobilizate opt sisteme antiaeriene Vulcan, care au deschis focul aproape simultan asupra țintelor.
În doar câteva secunde, majoritatea dronelor au fost distruse. După tirul inițial au mai rămas în aer doar șase aparate de zbor fără pilot, care au fost eliminate ulterior cu ajutorul unui sistem laser portabil și al armamentului de sprijin utilizat de militarii aflați la sol.
Oficialii militari au explicat că exercițiul a fost conceput pentru a testa capacitatea armatei de a răspunde unuia dintre cele mai dificile scenarii ale războiului contemporan: atacurile coordonate cu roiuri de drone.
„Acesta a fost primul exercițiu conceput special pentru apărarea împotriva infiltrării cu roiuri de drone — o amenințare tot mai vizibilă pe teatrele de operațiuni moderne. Am utilizat capabilitățile existente, cum sunt sistemele Vulcan, iar pe baza concluziilor strategice de acum vom continua să ne dezvoltăm arhitectura de răspuns”, a declarat colonelul Nam Hyung-joo, șeful diviziei de operațiuni informaționale din cadrul Comandamentului de Apărare Antirachetă.
Aproape o jumătate de milion de militari vor învăța să opereze drone
Demonstrația militară coincide cu o schimbare profundă a doctrinei de apărare a Coreei de Sud. Ministerul Apărării de la Seul a anunțat că întregul personal al forțelor armate va fi instruit pentru utilizarea sistemelor fără pilot.
Obiectivul autorităților este ca fiecare militar să poată opera o dronă cu aceeași ușurință cu care utilizează arma individuală din dotare. În acest sens, aproximativ 500.000 de militari vor urma programe speciale de pregătire pentru a deveni ceea ce oficialii numesc „războinici ai dronelor”.
Pe lângă instruirea personalului, armata sud-coreeană își propune și extinderea rapidă a arsenalului. Până la sfârșitul acestui an, Seulul intenționează să achiziționeze aproximativ 11.000 de drone comerciale, iar strategia pe termen lung prevede atingerea unui efectiv de aproximativ 60.000 de drone de supraveghere și atac, precum și alte 20.000 de drone ieftine, de unică folosință, până în anul 2030.
Incidentul din 2022 a schimbat complet strategia de apărare
Accelerarea acestor programe vine după un incident care a pus în dificultate armata sud-coreeană în urmă cu patru ani.
În 2022, cinci drone nord-coreene de mici dimensiuni au reușit să pătrundă în spațiul aerian al Coreei de Sud. Una dintre ele a ajuns chiar în zona de restricție aeriană din apropierea biroului prezidențial de la Seul, scoțând la iveală vulnerabilități importante ale sistemului defensiv.
Deși avioanele de luptă au fost ridicate imediat de la sol și au executat aproximativ 100 de focuri asupra țintelor, niciuna dintre drone nu a fost doborâtă, episod care a determinat autoritățile să accelereze investițiile în sisteme dedicate combaterii acestor amenințări.
Cooperarea dintre Phenian și Moscova îngrijorează Seulul
Modernizarea accelerată a armatei sud-coreene este influențată și de apropierea militară dintre Coreea de Nord și Federația Rusă.
Potrivit analizelor serviciilor de informații sud-coreene, colaborarea dintre Phenian și Moscova îi oferă regimului lui Kim Jong-un acces la experiența acumulată de armata rusă în conflictul din Ucraina, unde dronele au devenit un element esențial al operațiunilor militare.
Autoritățile de la Seul susțin că Phenianul a oferit deja sprijin logistic important Rusiei și urmăresc cu atenție evoluția acordurilor strategice încheiate între Vladimir Putin și Kim Jong-un, existând temeri privind o posibilă intensificare a cooperării militare dintre cele două state.
Exercițiul desfășurat de armata sud-coreeană reprezintă astfel nu doar o demonstrație tehnologică, ci și un semnal că viitoarele conflicte vor fi influențate decisiv de capacitatea de a detecta, intercepta și neutraliza atacurile lansate cu roiuri de drone.