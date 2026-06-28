Kievul a atacat două rafinării de petrol din Rusia, în Krasnodar și Iaroslavl. Mesajul lui Zelenski VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 17:38

Kievul continuă campania începută împotriva sectorului energetic al Rusiei, cel mai recent atac vizând două rafinării de petrol, una falată la Slaviansk, în raionul Krasnodar, şi o alta din regiunea Iaroslavl.

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