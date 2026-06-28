Kievul a atacat două rafinării de petrol din Rusia, în Krasnodar și Iaroslavl. Mesajul lui Zelenski VIDEO

Kievul continuă campania începută împotriva sectorului energetic al Rusiei, cel mai recent atac vizând două rafinării de petrol, una falată la Slaviansk, în raionul Krasnodar, şi o alta din regiunea Iaroslavl.
"Ne continuăm operaţiunile care slăbesc capacitatea Rusiei de a purta acest război", a transmis președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj pe X.
"Fiecare dintre atacurile noastre cu rază lungă de acţiune înseamnă mai puţine resurse în serviciul maşinii ruse de război şi o etapă în plus către pace", a precizat Zelenski.
Liderul ucrainean a publicat imagini video despre care spune că ar fi de la aceste atacuri. Imaginile ilustrează coloane uriaşe de fum negru şi flăcări vizibile de la distanță.
Incendiu la o rafinărie din Krasnodar după un atac cu drone
Centrul de Operaţiuni de Urgenţă din kraiul Krasnodar a anunţat producerea unui incendiu la rafinăria din Slaviansk-pe-Kuban, provocat de fragmente ale unor drone doborâte în zonă. Autorităţile au precizat că a fost avariată şi o linie electrică, însă nu au fost raportate victime.
Atacuri asupra infrastructurii energetice ruse
Potrivit autorităţilor locale, incendiul a izbucnit după ce resturile unor drone au căzut în perimetrul rafinăriei. Incidentul se înscrie în seria de atacuri ucrainene asupra instalaţiilor petroliere ruse, intensificate în ultimele luni. Kievul vizează rafinării, terminale şi depozite de combustibil, cu scopul de a afecta una dintre principalele surse de venit ale Rusiei.
În Crimeea, peninsulă anexată de Rusia în 2014, aceste atacuri au generat o criză de carburanţi, cu cozi mari la staţiile de alimentare şi o ofertă limitată. Administraţia rusă din teritoriu a instituit o stare de urgenţă pentru a gestiona situaţia.
Răspunsul Ucrainei: rachete doborâte și atacuri masive
Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, apărarea antiaeriană a doborât şase rachete balistice, o rachetă antinavă şi 125 de drone. Totuşi, o rachetă şi 14 drone au reuşit să lovească 11 locaţii din ţară.
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că, în ultima săptămână, Rusia a lansat 1.400 de drone de atac, aproape 1.500 de bombe aeriene ghidate şi 19 rachete, vizând 15 regiuni ucrainene.