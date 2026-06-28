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Extern· 1 min citire
Tragedie în Arabia Saudită: 14 morți după prăbușirea unui elicopter al companiei Aramco, la vest de Strâmtoarea Ormuz
Rafinăria de petrol Ras Tanura a companiei Aramco/ Profimedia
Toate cele 14 persoane aflate la bordul unui elicopter al companiei petroliere Aramco au murit după ce aeronava s-a prăbușit duminică în apropiere de Ras Tanura, pe coasta estică a Arabiei Saudite, la vest de Strâmtoarea Ormuz.
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