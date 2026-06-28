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Tragedie în Arabia Saudită: 14 morți după prăbușirea unui elicopter al companiei Aramco, la vest de Strâmtoarea Ormuz

Rafinăria de petrol Ras Tanura a companiei Aramco/ Profimedia

Rafinăria de petrol Ras Tanura a companiei Aramco/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 16:58

Toate cele 14 persoane aflate la bordul unui elicopter al companiei petroliere Aramco au murit după ce aeronava s-a prăbușit duminică în apropiere de Ras Tanura, pe coasta estică a Arabiei Saudite, la vest de Strâmtoarea Ormuz.

Toate eprsoanele aflate la bordul elicopterului erau cetățeni saudiți, au declarat surse din Ministerul saudit al energiei pentru agenția de știri de stat SPA, citată de Reuters.

„Autoritățile relevante au lansat o investigație deplină pentru a determina cauza accidentului”, a scris agenția de știri de stat.

Accidentul s-a produs la numai două zile după ce compania Aramco a reluat încărcările de țiței la terminalul petrolier din Ras Tanura, operațiuni care fuseseră suspendate timp de aproape patru luni.

Ras Tanura, situată pe coasta estică a Arabiei Saudite, în Golful Persic, la vest de Strâmtoarea Hormuz, este unul dintre cele mai importante centre petroliere ale regatului. Înainte de conflictul dintre Israel, Statele Unite și Iran, terminalul exporta aproximativ 5 milioane de barili de țiței pe zi.

Tot la Ras Tanura se află și cea mai mare rafinărie destinată pieței interne din Arabia Saudită, cu o capacitate de procesare de 550.000 de barili de petrol pe zi, potrivit CNBC.

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