Tragedie în Arabia Saudită: 14 morți după prăbușirea unui elicopter al companiei Aramco, la vest de Strâmtoarea Ormuz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 16:58

Toate cele 14 persoane aflate la bordul unui elicopter al companiei petroliere Aramco au murit după ce aeronava s-a prăbușit duminică în apropiere de Ras Tanura, pe coasta estică a Arabiei Saudite, la vest de Strâmtoarea Ormuz.

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