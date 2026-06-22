Mbappe a decis unde pleacă după expirarea contractului cu Real Madrid

Publicat 22 iun. 2026, 12:21 Actualizat 22 iun. 2026, 13:20

Înaintea celui de-al doilea meci al Franței la Cupa Mondială 2026, împotriva Irakului, Kylian Mbappe a vorbit deschis despre o posibilă aventură în Major League Soccer, la Inter Miami, clubul lui David Beckham și al lui Lionel Messi.

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