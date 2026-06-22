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Mbappe a decis unde pleacă după expirarea contractului cu Real Madrid

Kylian Mbappe (foto: profimedia)

Kylian Mbappe (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 12:21
Actualizat22 iun. 2026, 13:20

Înaintea celui de-al doilea meci al Franței la Cupa Mondială 2026, împotriva Irakului, Kylian Mbappe a vorbit deschis despre o posibilă aventură în Major League Soccer, la Inter Miami, clubul lui David Beckham și al lui Lionel Messi.

„David mă întreabă dacă vreau să vin în Statele Unite. Vom vedea. Este o țară care îmi place, este o plăcere să fiu aici”, a declarat atacantul lui Real Madrid duminică, în conferința de presă premergătoare meciului de luni.

La 27 de ani, Mbappe trăiește prima sa experiență în afara Franței, după sezoanele petrecute la Monaco și PSG, fiind jucătorul lui Real Madrid, clubul visurilor sale.

Cu toate acestea, Mbappe se gândește deja spre viitor. Starul francez a evocat admirația sa pentru cultura americană: „Întotdeauna am iubit această cultură în care oamenii nu se tem să spună ce pot și ce vor să facă.”

„Nu voi fi aici la 40 de ani”

Spre deosebire de Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, ambii la a șasea Cupă Mondială în această vară, Mbappe nu își planifică o carieră de durată.

„Nu voi fi aici la 40 de ani! Nu am planuri pe termen lung cu echipa națională. Mă gândesc doar la momentul prezent”, a spus căpitanul Franței.

Luni, împotriva Irakului, Mbappe urmează să dispute al 100-lea său joc pentru Les Bleus.

„100 este un număr istoric, va fi special pentru mine, dar miza este mai mare, trebuie să câștigăm pentru a ne califica”, a subliniat campionul mondial din 2018 și vicecampionul din 2022.

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