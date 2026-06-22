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Sport· 2 min citire
Mbappe a decis unde pleacă după expirarea contractului cu Real Madrid
Kylian Mbappe (foto: profimedia)
Publicat22 iun. 2026, 12:21
Actualizat22 iun. 2026, 13:20
Înaintea celui de-al doilea meci al Franței la Cupa Mondială 2026, împotriva Irakului, Kylian Mbappe a vorbit deschis despre o posibilă aventură în Major League Soccer, la Inter Miami, clubul lui David Beckham și al lui Lionel Messi.
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