Zborurile Teheran–Dubai, reluate după săptămâni de suspendare - PRESĂ

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 23:32

Zborurile dintre Teheran și Dubai vor fi reluate luni, după câteva săptămâni de suspendare cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu și atacurile din zona Golfului, potrivit presei iraniene.

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