Peștele-iepure bagă spaima în turiștii din Grecia. Autoritățile iau primele măsuri împotriva speciei invazive

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 13:30

Autoritățile din Grecia au anunțat primele măsuri pentru limitarea peștelui-iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în Marea Mediterană și care provoacă probleme tot mai mari în zonele turistice și în comunitățile de pescari.

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