Donald Trump își trimite ginerele și emisarul special la Doha pentru negocierile decisive cu Iranul

Publicat 29 iun. 2026, 16:58 Actualizat 29 iun. 2026, 16:59 Sursă Agerpres

Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, se vor deplasa luni în capitala qatareză Doha pentru a continua negocierile de pace cu Iranul, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, scriu agențiile de presă internaționale.

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