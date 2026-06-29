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Extern· 2 min citire

Donald Trump își trimite ginerele și emisarul special la Doha pentru negocierile decisive cu Iranul

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 16:58
Actualizat29 iun. 2026, 16:59
SursăAgerpres

Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, se vor deplasa luni în capitala qatareză Doha pentru a continua negocierile de pace cu Iranul, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, scriu agențiile de presă internaționale.

'Trimisul special (Steve) Witkoff și Jared Kushner vor călători la Doha săptămâna aceasta pentru întâlniri la nivel înalt, în timp ce continuăm să discutăm asupra memorandumului de înțelegere' încheiat cu Iranul, a declarat Karoline Leavitt la postul Fox News.

Președintele american Donald Trump a insistat luni mai devreme pe rețeaua sa de socializare Truth Social că Iranul 'a solicitat o întâlnire care va avea loc mâine la Doha', după reluarea atacurilor reciproce, în pofida armistițiului.

Totuși, cu puțin timp înainte, viceministrul iranian de externe Kazem Gharibabadi a negat că discuții tehnice cu SUA ar urma să se desfășoare săptămâna aceasta. Astfel de discuții, a adăugat oficialul iranian, vor avea loc numai când 'se vor întruni condițiile necesare'.

Website-ul de știri american Axios a relatat duminică seară că SUA și Iranul au convenit să oprească atacurile reciproce din ultimele zile și să se întâlnească în această săptămână în Qatar.

Negocieri care se întind pe 2 luni

Cele două țări au convenit pe 21 iunie să continue negocierile 60 de zile pentru a ajunge la un acord privind dosarul nuclear iranian și o pace durabilă, în urma unui memorandum de înțelegere care a adus o încetare a focului după mai mult de 100 de zile de război și a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Dar în ultimele zile tensiunile au escaladat din nou, după atacuri iraniene asupra unor nave, urmate de atacuri aeriene americane împotriva unor ținte militare de pe coasta de sud a Iranului, care a răspuns cu atacuri asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain.

Iranul insistă să exercite controlul exclusiv asupra traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul amenință să continue campania de bombardamente.

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