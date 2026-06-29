Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Donald Trump își trimite ginerele și emisarul special la Doha pentru negocierile decisive cu Iranul
Foto: Profimedia
Publicat29 iun. 2026, 16:58
Actualizat29 iun. 2026, 16:59
SursăAgerpres
Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, se vor deplasa luni în capitala qatareză Doha pentru a continua negocierile de pace cu Iranul, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, scriu agențiile de presă internaționale.
Citește și
- 16:44Fostul șef NATO spune că Putin și-a calibrat arsenalul nuclear spre New York și Washington. Care este locația secretă a armelor
- 16:43Grecia primește de la UE 1,5 milioane de euro pentru eradicarea peștelui-iepure
- 15:27Un copil aflat într-un cărucior a fost acroșat de un autobuz. Momentul a fost surprins de camerele video
- 15:14Atac armat în Germania. Cinci persoane au murit, iar un suspect a fost arestat de poliție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News