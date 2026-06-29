Salvatorii din Venezuela au găsit pereți din polistiren în locul celor de rezistență. „Nu e de mirare că totul s-a prăbușit ca un carton” - VIDEO
Salvatorii din Venezuela au găsit pereți din polistiren în blocurile prăbușite
Dezastrul provocat de seria de cutremure care a lovit Venezuela continuă să capete proporții dramatice. Pe lângă numărul tot mai mare al victimelor și distrugerile masive, o înregistrare realizată printre ruine a declanșat un val de reacții, după ce salvatorii au descoperit că unele clădiri par să fi fost construite cu materiale extrem de fragile.
Imaginile surprinse în zonele afectate au reaprins controversele privind programul de locuințe sociale dezvoltat în ultimii ani și calitatea construcțiilor ridicate de autorități.
Bilanțul tragediei continuă să crească
Venezuela a fost zguduită miercuri, 24 iunie, de două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, care au provocat distrugeri de amploare în mai multe regiuni ale țării.
Cel mai grav afectat este statul de coastă La Guaira, situat în apropierea capitalei Caracas, unde cartiere întregi au fost transformate în mormane de moloz.
Potrivit bilanțului oficial, numărul persoanelor decedate a ajuns la 1.430, peste 3.000 de oameni au fost răniți, iar alte câteva mii au fost nevoite să se refugieze în centre de cazare temporare. În paralel, un site susținut de opoziția politică indică faptul că aproape 50.000 de persoane figurează încă drept dispărute.
Înaltul oficial Jorge Rodríguez a descris tragedia drept „cel mai dezastruos” eveniment prin care a trecut Venezuela în ultimii 123 de ani.
Filmarea care a șocat opinia publică
În timp ce echipele de salvare continuau căutările printre ruine, o înregistrare distribuită pe TikTok de un salvator venezuelean a atras atenția asupra modului în care ar fi fost construite unele imobile.
În imagini, salvatorul desprinde cu mâna bucăți din pereții unei clădiri prăbușite. La exterior se observă un strat subțire de beton, însă interiorul pare alcătuit din polistiren expandat sau un material asemănător.
„Uitați-vă la mizeria asta”, se aude în spaniolă, în timp ce bărbatul desprinde bucăți de polistiren și își înfige degetul în material fără nicio rezistență. „Nu e de mirare că totul s-a prăbușit ca un carton”, spune el, în timp ce el și un alt salvator critică guvernul pentru construcțiile de proastă calitate.
Înregistrarea a devenit virală, iar sute de utilizatori au comentat imaginile, mulți dintre ei descriind situația drept o „înșelătorie socialistă”.
Programul de locuințe inițiat de Hugo Chávez este din nou contestat
Numeroase dintre blocurile distruse în urma seismelor au fost ridicate în cadrul programului de locuințe sociale lansat de fostul președinte Hugo Chávez.
Acest proiect a fost inițiat după dezastrele naturale din 1999, care au provocat moartea și strămutarea a zeci de mii de persoane, autoritățile promițând atunci construirea unor locuințe mai sigure pentru populație.
Specialistul în reducerea riscului seismic Alejandro Linayo, care a lucrat în guvernul lui Hugo Chávez, a declarat pentru Washington Post că, deși existau norme și coduri de construcție menite să pregătească imobilele pentru eventuale cutremure, acestea au fost respectate doar parțial.
După moartea lui Hugo Chávez și venirea la putere a lui Nicolás Maduro în 2013, proiectul ar fi fost accelerat pentru respectarea unor obiective politice, iar ritmul ridicat al construcțiilor ar fi afectat calitatea lucrărilor.
Un complex întreg s-a prăbușit
În statul La Guaira, unul dintre cele mai afectate de seisme, un complex alcătuit din patru blocuri construite prin același program de locuințe sociale a fost aproape complet distrus.
Trei dintre clădiri au fost nivelate de cutremure, iar cel puțin 960 de apartamente au fost distruse. Sub ruine au rămas prinse numeroase persoane.
Deși nu este cunoscut locul exact în care a fost realizată filmarea devenită virală, imaginile sunt considerate de mulți drept o dovadă a utilizării unor metode ieftine de construcție în cadrul programului guvernamental.
Serviciul Geologic al Statelor Unite estimează că numărul total al victimelor provocate de cele două cutremure ar putea depăși 10.000 de persoane, ceea ce ar transforma tragedia din Venezuela într-una dintre cele mai grave catastrofe seismice produse în America Latină în ultimul secol.
Lupta contracronometru pentru găsirea supraviețuitorilor
Primele zile după dezastru au fost marcate de intervențiile familiilor și voluntarilor, care au încercat să scoată victimele dintre dărâmături înainte de sosirea echipelor internaționale.
Ulterior, peste 1.600 de salvatori străini au ajuns în Venezuela, iar alte echipe europene încearcă în continuare să intre în țară. Operațiunile sunt însă îngreunate deoarece Aeroportul Internațional Simón Bolívar, principalul aeroport internațional al capitalei Caracas, a fost grav avariat de cutremure.
Salvatorii au reclamat lipsa utilajelor grele, precum și implicarea limitată a autorităților, în timp ce sutele de replici continuă să provoace noi pagube și să mențină populația în stare de alertă.
Restricții și tensiuni în distribuirea ajutoarelor
Guvernul condus de președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat La Guaira zonă de dezastru și a limitat accesul rutier către regiune, argumentând că traficul îngreunează intervenția echipelor de urgență.
Autoritățile au precizat că accesul în zonă va fi permis doar pe baza unor autorizații speciale, fără a oferi detalii clare privind procedura.
În același timp, timpul rămas pentru găsirea supraviețuitorilor este extrem de limitat.
„Există o fereastră de aproximativ trei zile, 72 de ore, după care probabilitatea de a salva oameni în viață scade”, a declarat sâmbătă Sebastian Eugster, liderul unei echipe elvețiene de salvare din țară.
În timpul unei vizite efectuate de Delcy Rodríguez într-un cartier din Caracas grav afectat de cutremure, mai mulți locuitori și-au exprimat nemulțumirea față de reacția autorităților.
„Guvernul nu face nimic pentru oameni”, i-au strigat unii dintre localnici.
Alți oameni au scandat: „Plecați! Plecați!”
Mii de salvatori continuă intervențiile printre ruine
Între timp, bilanțul oficial a ajuns la aproximativ 1.450 de persoane decedate, iar Organizația Națiunilor Unite estimează că până la 6,8 milioane de oameni au fost afectați direct de dezastru.
În statul La Guaira, peste 770 de clădiri sunt complet sau parțial prăbușite.
Printre operațiunile reușite se numără salvarea unui tată și a fiului său, scoși în viață de echipe franceze și americane după patru zile petrecute sub dărâmături. Intervenția a durat peste 12 ore și a fost realizată cu ajutorul unor camere speciale.
Cu o zi înainte, o echipă americană din Virginia a reușit să salveze o mamă și copilul ei în vârstă de nouă luni.
Peste 3.100 de răniți au fost deja internați în spitale, majoritatea prezentând traumatisme grave provocate de prăbușirea clădirilor.
La intervenții participă peste 2.600 de specialiști veniți din mai multe țări.
Replicile continuă, iar criza umanitară se adâncește
Situația rămâne critică deoarece replicile seismice nu s-au oprit. În dimineața zilei de 28 iunie au fost înregistrate noi cutremure, cu magnitudini de până la 4,5.
Mii de persoane refuză să se întoarcă în locuințele lor de teama unor noi prăbușiri și își petrec nopțile în mașini sau în aer liber.
Președinta interimară Delcy Rodríguez a anunțat formarea unei comisii speciale care va evalua clădirile avariate și va decide dacă acestea mai pot fi locuite.
Organizația Internațională pentru Migrație avertizează că distrugerea locuințelor și lipsa apei potabile și a sistemelor de canalizare ar putea declanșa un nou val de refugiați, într-o țară din care aproximativ opt milioane de persoane au emigrat deja în ultimul deceniu din cauza crizei economice.
În paralel, a izbucnit și o confruntare politică privind distribuirea ajutoarelor umanitare.
Partidul de opoziție Vente, condus de laureata Nobel Maria Corina Machado, a mobilizat voluntari pentru colectarea alimentelor și produselor de primă necesitate destinate victimelor.
Potrivit opoziției, aceste inițiative s-au lovit rapid de intervenția autorităților. În statul Portuguesa, poliția și reprezentanții Apărării Civile au încercat să închidă un centru de voluntariat, susținând că doar guvernul are dreptul să organizeze colecte pentru sinistrați. Voluntarilor li s-a interzis inclusiv folosirea sintagmei „centru de donații”, în timp ce opoziția acuză autoritățile că încearcă să monopolizeze distribuirea ajutoarelor umanitare în scop de imagine.
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