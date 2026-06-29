Salvatorii din Venezuela au găsit pereți din polistiren în locul celor de rezistență. „Nu e de mirare că totul s-a prăbușit ca un carton” - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 18:06

Dezastrul provocat de seria de cutremure care a lovit Venezuela continuă să capete proporții dramatice. Pe lângă numărul tot mai mare al victimelor și distrugerile masive, o înregistrare realizată printre ruine a declanșat un val de reacții, după ce salvatorii au descoperit că unele clădiri par să fi fost construite cu materiale extrem de fragile.

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