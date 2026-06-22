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Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv cu Robert Barnes, avocatul din echipa lui Donald Trump. Americanii fac scut în jurul televiziunii poporului din România
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 20:38
SursăRealitatea PLUS
Americanii fac scut în jurul televiziunii poporului din România. Realitatea PLUS este apărată de avocații puternici ai echipei lui Donald Trump. În premieră, oameni prestigioși ai legii intervin din SUA pentru un trust de presă din România. Într-un interviu „exploziv” acordat Anei Maria Păcuraru, avocatul Robert Barnes anunță că Realitatea PLUS va câștiga toate procesele cu CNA, după seria de operațiuni prin care s-a încercat închiderea postului TV.
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