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Ora 20:55 — Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu. Cine trage sforile la Cernavodă, reportaj exclusiv

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:51

Aprindem lumina și dăm cărțile pe față, în această seară de la 20 și 55 de minute! Centrala de la Cernavodă se oprește, șmecherii trag sforile și fac doar jocuri de imagine. Dar ignoră problemele reale.

Cine i-a dat putere lui Bolojan să ne umilească și câți bani pierdem, aflați într-un reportaj exclusiv marca Realitatea PLUS.

Și, în timp ce noi ne numărăm ultimii bani în beznă sau la lumina lumânării, cum ne cere demisul Bolojan, bulgarii ne râd în față — ei au energie, noi avem doar scuze. 100 de zile. Atât a stat interimar la Guvern. 100 de zile de criză, de facturi și de promisiuni goale — și el tot nu pleacă.

Anca Alexandrescu spune tot ce alții ascund, diseară, la Culisele Statului Paralel.

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