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Ora 20:55 — Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu. Cine trage sforile la Cernavodă, reportaj exclusiv
Aprindem lumina și dăm cărțile pe față, în această seară de la 20 și 55 de minute! Centrala de la Cernavodă se oprește, șmecherii trag sforile și fac doar jocuri de imagine. Dar ignoră problemele reale.
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