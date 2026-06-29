Comisia Europeană a oprit aerul condiționat pentru unii angajați. Biroul Ursulei von der Leyen a rămas răcoros

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 18:50

Canicula care afectează o mare parte a Europei a provocat nemulțumiri chiar în sediul Comisiei Europene din Bruxelles. Mii de funcționari s-au trezit lucrând în birouri fără aer condiționat, în timp ce etajele ocupate de conducerea instituției au continuat să beneficieze de răcire.

Distribuie articolul