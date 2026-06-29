Comisia Europeană a oprit aerul condiționat pentru unii angajați. Biroul Ursulei von der Leyen a rămas răcoros

Canicula care afectează o mare parte a Europei a provocat nemulțumiri chiar în sediul Comisiei Europene din Bruxelles. Mii de funcționari s-au trezit lucrând în birouri fără aer condiționat, în timp ce etajele ocupate de conducerea instituției au continuat să beneficieze de răcire.
Situația a stârnit reacții dure din partea angajaților, care acuză existența unui tratament preferențial în interiorul celei mai importante instituții executive a Uniunii Europene.
Climatizarea a fost oprită doar la etajele inferioare
Problemele au apărut în clădirea Berlaymont din Bruxelles, sediul Comisiei Europene, unde sistemul de climatizare a fost oprit vineri pentru o parte dintre birouri.
La prânz, angajații au primit un mesaj prin SMS prin care erau informați despre măsura luată.
„Din cauza condițiilor meteo extreme, sistemul de răcire este oprit forțat de la etajul 1 până la etajul 7, pentru restul zilei.”
Informația a fost publicată inițial de Politico și preluată ulterior de publicația germană Welt.
Biroul Ursulei von der Leyen nu a fost afectat
Clădirea Berlaymont are 13 etaje și găzduiește birourile președintei Comisiei Europene, ale celor 26 de comisari europeni și ale aproximativ 3.000 de funcționari.
Biroul Ursulei von der Leyen se află la etajul 13, iar majoritatea comisarilor europeni lucrează începând cu etajul 8.
Tocmai aceste niveluri au rămas alimentate cu aer condiționat, în timp ce etajele inferioare au rămas fără sistem de răcire, fapt care a alimentat nemulțumirea personalului.
Angajații vorbesc despre un tratament inechitabil
Diferența dintre condițiile de lucru existente în aceeași clădire a provocat numeroase reacții critice din partea funcționarilor europeni.
„E ca-n feudalism”, a declarat pentru Politico un funcționar al Comisiei care lucrează la unul dintre etajele unde aerul condiționat a fost oprit.
Un alt angajat a descris situația drept „o rușine”.
Chiar și la etajele unde instalația de climatizare a rămas funcțională, temperaturile nu au fost considerate confortabile.
Un funcționar care lucrează la etajul opt a relatat că termometrele indicau aproximativ 25,7 grade Celsius în birouri, în ciuda funcționării sistemului de răcire.
Recomandările transmise personalului în timpul caniculei
Belgia se confruntă, la fel ca multe alte state europene, cu un episod de căldură extremă, temperaturile apropiindu-se de 40 de grade Celsius.
La începutul săptămânii, Comisia Europeană le transmisese angajaților o serie de recomandări privind protecția pe durata caniculei.
Printre acestea se numărau evitarea deplasărilor în aer liber în intervalele cele mai fierbinți ale zilei, consumul regulat de apă și începerea programului de lucru mai devreme.
Potrivit informațiilor publicate în newsletter-ul „Brussels Playbook” al Politico, cele mai multe nemulțumiri au venit din partea funcționarilor care lucrează în clădirile fără aer condiționat, inclusiv din cadrul Direcției Generale Agricultură.