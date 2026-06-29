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OMS cere guvernelor să declare căldura extremă „criză de sănătate”. Mii de vieți pierdute

Caniculă

Caniculă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 19:31

Hans Kluge, directorul Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, a lansat luni un apel urgent către guvernele de pe continent: recunoașteți căldura extremă drept o criză de sănătate publică și acționați înainte ca temperaturile să atingă vârful.

Declarația vine în contextul unui val de căldură devastator care a cuprins Europa, cu temperaturi ce au depășit 40°C în mai multe regiuni. Căldura extremă a curmat mii de vieți și a pus sistemele de sănătate sub o presiune fără precedent.

„Pregătirea pentru căldură trebuie să fie operațională: eliberarea paturilor, protejarea pacienților cu risc ridicat, asigurarea răcirii, verificarea energiei de rezervă și sprijinirea lucrătorilor din domeniul sănătății”, a subliniat Kluge.

Sisteme de sănătate la limită

Efectele sunt deja vizibile în toată Europa. În Franța, camerele de gardă au raportat o creștere de patru ori a cazurilor legate de căldură, insolație, deshidratare și hiponatremie.

În Regatul Unit, Serviciul de Ambulanță din Londra a înregistrat cea mai aglomerată zi din istoria sa: 8.869 de apeluri de urgență într-o singură zi de vineri.

Mai multe spitale NHS au declarat incidente critice după ce defecțiunile sistemelor de răcire au perturbat echipamentele medicale, sălile de operație și secțiile întregi, agravând situația pacienților deja afectați de caniculă.

Adulții vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice rămân cele mai vulnerabile categorii, avertizează OMS.

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