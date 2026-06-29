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Extern· 1 min citire
OMS cere guvernelor să declare căldura extremă „criză de sănătate”. Mii de vieți pierdute
Caniculă
Hans Kluge, directorul Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, a lansat luni un apel urgent către guvernele de pe continent: recunoașteți căldura extremă drept o criză de sănătate publică și acționați înainte ca temperaturile să atingă vârful.
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