Lukașenko s-a văzut cu Putin, apoi a zburat direct la Xi Jinping. Mișcarea stârnește întrebări despre implicarea în Ucraina

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avut o serie de întâlniri la cel mai înalt nivel, care au atras atenția pe fondul războiului din Ucraina. Liderul de la Minsk s-a văzut mai întâi cu Vladimir Putin, iar apoi a plecat în China, unde a fost primit de președintele Xi Jinping.
Succesiunea acestor vizite a alimentat speculațiile privind poziția Belarusului în conflictul din Ucraina și echilibrul pe care încearcă să îl păstreze între relația strânsă cu Rusia și apropierea de Beijing.
Putin spune că războiul nu a dominat discuțiile cu Lukașenko
Într-un interviu acordat propagandistului rus Pavel Zarubin, Vladimir Putin a afirmat că posibilitatea unei implicări a Belarusului în războiul din Ucraina nu a reprezentat subiectul principal al întâlnirii cu Aleksandr Lukașenko.
Liderul de la Kremlin a susținut că discuțiile au fost concentrate în special pe teme economice și că întrevederea s-a desfășurat într-un cadru relaxat.
Potrivit lui Vladimir Putin, întâlnirea cu omologul său belarus a avut loc într-un „cadru informal” și s-a întins pe durata „unei zile, poate mai mult”.
După Moscova, Lukașenko a mers direct la Beijing
La scurt timp după întâlnirea cu liderul rus, Aleksandr Lukașenko a efectuat o vizită oficială în China.
La Beijing, acesta a fost primit de președintele Xi Jinping, iar cei doi lideri au discutat despre consolidarea relațiilor dintre cele două state.
În timpul întrevederii, Xi Jinping a declarat că legăturile dintre China și Belarus au ajuns la un „vârf istoric”, în timp ce Aleksandr Lukașenko a vorbit despre dezvoltarea cooperării bilaterale.
Liderul chinez a reafirmat, totodată, sprijinul Beijingului pentru „suveranitatea națională, independența și integritatea teritorială” a Belarusului.
Vizita este interpretată ca un semnal diplomatic
Deplasarea lui Aleksandr Lukașenko în China imediat după întrevederea cu Vladimir Putin este văzută de mai mulți analiști drept o încercare a Minskului de a-și consolida relațiile cu Beijingul, fără a renunța la parteneriatul strategic cu Moscova.
Belarusul rămâne dependent de Rusia din punct de vedere economic, militar și politic, însă autoritățile de la Minsk încearcă în ultimii ani să își diversifice relațiile externe, acordând o atenție tot mai mare cooperării cu China.
Presiunile privind războiul din Ucraina continuă
Întâlnirile au loc într-un context în care Rusia a fost acuzată că încearcă să determine Belarusul să se implice mai direct în războiul din Ucraina.
Potrivit publicației The Wall Street Journal, aceste acuzații au fost respinse de partea rusă.
Recent, Aleksandr Lukașenko a declarat că Belarusul nu dorește să fie atras într-un conflict militar și că obiectivul principal al autorităților este păstrarea stabilității în regiune.
„Nu avem nevoie de război. Avem suficient pământ, suficiente resurse economice și suficiente probleme. De aceea nu vrem nicio confruntare și nu vedem niciun motiv să alimentăm tensiunile”, a afirmat liderul belarus în cadrul unei întâlniri cu guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, potrivit agenției de presă TASS.