Lukașenko s-a văzut cu Putin, apoi a zburat direct la Xi Jinping. Mișcarea stârnește întrebări despre implicarea în Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 20:08

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avut o serie de întâlniri la cel mai înalt nivel, care au atras atenția pe fondul războiului din Ucraina. Liderul de la Minsk s-a văzut mai întâi cu Vladimir Putin, iar apoi a plecat în China, unde a fost primit de președintele Xi Jinping.

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