În loc să le arunce la fier vechi, o țară transformă vechile tancuri sovietice în vehicule controlate de la distanță și le trimite pe front

În loc să trimită la casare mii de tancuri sovietice ajunse la finalul duratei de viață, India analizează o soluție complet diferită. Autoritățile militare vor să transforme vechile blindate T-72 în vehicule fără echipaj, controlate de la distanță sau capabile să execute autonom anumite misiuni de luptă.
Dacă proiectul va fi dus la bun sfârșit, aceste tancuri ar putea rămâne în serviciu încă două decenii și ar urma să fie trimise în cele mai periculoase operațiuni de pe câmpul de luptă.
Aproximativ 2.400 de tancuri ar putea primi o nouă misiune
India deține în prezent peste 3.700 de tancuri, dintre care aproximativ 2.400 sunt modele T-72M1 introduse în serviciu începând cu anul 1979.
Deși autoritățile de la New Delhi au decis încă din 2021 înlocuirea acestora prin programul Future Ready Combat Vehicle, care prevede achiziția a aproximativ 1.700 de platforme moderne, armata încearcă acum să valorifice șasiurile existente într-un mod complet diferit.
Tancurile vor deveni drone terestre
Prin programul iDEX ADITI 4.0, armata indiană a lansat o competiție pentru dezvoltarea a două prototipuri complet funcționale, capabile să transforme un tanc T-72 într-un vehicul de luptă fără echipaj.
Scopul este ca blindatele să poată fi controlate de la distanță sau să execute anumite misiuni în mod autonom, fără ca militarii să mai fie nevoiți să se afle în interior.
Planul autorităților este ca noul sistem să devină operațional până în anul 2030.
Dacă testele vor avea succes, durata de utilizare a acestor tancuri ar putea fi prelungită cu încă 15 până la 20 de ani.
Vor fi trimise în cele mai periculoase zone
Rolul acestor vehicule nu va mai fi acela al unui tanc clasic de primă linie.
Armata indiană ia în calcul folosirea lor în misiuni unde riscul pentru echipaje este extrem de ridicat, inclusiv pe câmpuri minate, în sectoare intens apărate de adversar sau în operațiuni de recunoaștere.
Blindatele fără echipaj ar putea deschide drumul pentru celelalte unități, ar putea identifica pozițiile inamice, transporta senzori sau executa atacuri menite să atragă focul advers, reducând astfel riscurile pentru militari.
Ideea este testată și de alte armate
India nu este singura țară care explorează transformarea tancurilor vechi în vehicule robotizate.
Franța a dezvoltat deja un prototip bazat pe șasiul AMX-30, în care turela originală a fost înlocuită cu un tun de 25 de milimetri controlat de la distanță, completat de senzori și sisteme robotice.
Și Statele Unite au experimentat utilizarea fără echipaj a unor tancuri T-72 în cadrul exercițiilor militare, semn că tot mai multe armate analizează posibilitatea folosirii blindatelor autonome în viitoarele conflicte.