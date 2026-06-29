În loc să le arunce la fier vechi, o țară transformă vechile tancuri sovietice în vehicule controlate de la distanță și le trimite pe front

Publicat 29 iun. 2026, 21:29 Sursă Indian defense times

În loc să trimită la casare mii de tancuri sovietice ajunse la finalul duratei de viață, India analizează o soluție complet diferită. Autoritățile militare vor să transforme vechile blindate T-72 în vehicule fără echipaj, controlate de la distanță sau capabile să execute autonom anumite misiuni de luptă.

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