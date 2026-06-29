O țară vecină reintroduce armata obligatorie după 15 ani. Bărbații de până la 30 de ani vor fi chemați la recrutare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 22:05

După mai bine de un deceniu în care s-a bazat exclusiv pe militari profesioniști și voluntari, Serbia a decis să revină la serviciul militar obligatoriu. Anunțul a fost făcut de președintele Aleksandar Vučić, care a precizat că noua măsură va intra în vigoare începând cu luna martie a anului viitor.

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