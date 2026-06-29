O țară vecină reintroduce armata obligatorie după 15 ani. Bărbații de până la 30 de ani vor fi chemați la recrutare

După mai bine de un deceniu în care s-a bazat exclusiv pe militari profesioniști și voluntari, Serbia a decis să revină la serviciul militar obligatoriu. Anunțul a fost făcut de președintele Aleksandar Vučić, care a precizat că noua măsură va intra în vigoare începând cu luna martie a anului viitor.
Decizia vine într-un moment în care tot mai multe state europene își reevaluează strategiile de apărare și caută soluții pentru creșterea efectivelor armatei.
Serviciul militar va dura 75 de zile
Potrivit declarațiilor făcute de Aleksandar Vučić la baza aeriană militară Batajnica, de lângă Belgrad, noua formă de serviciu militar obligatoriu îi va viza pe bărbații cu vârsta de până la 30 de ani, scrie Kyiv Post.
Președintele sârb a explicat că înainte de reluarea recrutării trebuie finalizate mai multe proceduri administrative și logistice, iar perioada de pregătire militară va avea o durată de 75 de zile.
Vučić a descris această perioadă drept una „foarte scurtă”, însă a subliniat că măsura este considerată necesară pentru consolidarea capacității de apărare a țării.
Serbia renunțase la recrutarea obligatorie în 2011
Reintroducerea serviciului militar marchează o schimbare importantă de direcție pentru Serbia.
La 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare decizia Parlamentului sârb de suspendare a serviciului militar obligatoriu, iar armata a trecut atunci la un sistem bazat exclusiv pe recruți voluntari și militari de carieră.
După 15 ani, autoritățile de la Belgrad consideră că este nevoie de revenirea la o formă de recrutare obligatorie.
Anunțul a fost făcut în timpul unei demonstrații militare
Declarațiile președintelui sârb au coincis cu o amplă prezentare de tehnică militară organizată la Batajnica.
În cadrul evenimentului au fost expuse avioane și elicoptere ale Forțelor Aeriene Sârbe, dar și sisteme de rachete, bombe ghidate și alte tipuri de armament provenite din China, Statele Unite și Rusia.
Tot mai multe state europene discută despre armata obligatorie
Decizia Serbiei reflectă o tendință care devine tot mai vizibilă în Europa după izbucnirea războiului din Ucraina.
Mai multe guverne analizează în prezent dacă armatele lor pot fi extinse doar prin recrutare voluntară sau dacă este nevoie de revenirea la serviciul militar obligatoriu.
Germania ia în calcul aceeași măsură
Și Germania discută despre posibilitatea reintroducerii recrutării obligatorii pentru toți bărbații până în 2027.
Guvernul de la Berlin și-a propus creșterea efectivelor Bundeswehr de la aproximativ 185.000 la 260.000 de militari activi până în 2035, însă autoritățile întâmpină dificultăți în atingerea acestui obiectiv doar prin programe de recrutare voluntară.
Thomas Röwekamp, președintele Comisiei pentru Apărare din Bundestag, a avertizat recent că Germania ar putea fi nevoită să reintroducă serviciul militar obligatoriu dacă numărul voluntarilor va continua să fie insuficient.
O decizie finală privind această posibilitate este așteptată până la 31 iulie anul viitor.