Tehnologia coreeană în implantologia dentară: ce aduce nou pe piața românească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 20:22

Piața globală a implanturilor dentare a fost dominată, multă vreme, de producători din Europa și America de Nord. În ultimul deceniu, însă, Coreea de Sud s-a impus tot mai vizibil ca centru de inovație în domeniul implantologiei, cu sisteme care combină cercetarea clinică riguroasă și costuri mai accesibile pentru clinici și pacienți. Această schimbare se simte tot mai mult și pe piața românească, unde tot mai multe cabinete stomatologice integrează tehnologie coreeană în tratamentele pe care le oferă.

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