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Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește dramatic. ONU va furniza 10.000 de saci mortuari.

Cutremur în Venezuela (Profimedia)

Cutremur în Venezuela (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 23:39

Bilanțul dublului cutremur care a lovit Venezuela crește alarmant. Autoritățile au anunțat 1.719 morți, cu aproape 300 mai mulți față de raportarea anterioară. Din păcate, numărul dispăruților este estimat la aproximativ 50.000, iar șansele de a mai găsi oameni în viață scad rapid, de la o oră la alta.

Numărul răniților a trecut și el de 5.000, potrivit informațiilor din presa locală, citate de AFP. Situația este dramatică și în privința dispăruților: ONU estimează aproximativ 50.000 de persoane care nu au fost încă găsite, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare în speranța identificării unor supraviețuitori.

În fața unui bilanț care se agravează de la o zi la alta, ONU pregătește trimiterea a 10.000 de saci mortuari, sperând ca numărul victimelor să nu atingă aceste estimări.

Pagubele materiale sunt uriașe: 855 de clădiri au fost afectate, dintre care 189 s-au prăbușit complet, iar alte 666 au cedat parțial sau au fost grav avariate.

Cele două seisme puternice au fost urmate de 609 replici.

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