Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește dramatic. ONU va furniza 10.000 de saci mortuari.

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 23:39

Bilanțul dublului cutremur care a lovit Venezuela crește alarmant. Autoritățile au anunțat 1.719 morți, cu aproape 300 mai mulți față de raportarea anterioară. Din păcate, numărul dispăruților este estimat la aproximativ 50.000, iar șansele de a mai găsi oameni în viață scad rapid, de la o oră la alta.

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