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Ucraina lovește din nou în zona Moscovei cu un atac masiv cu drone

Ucraina lovește din nou în zona Moscovei

Ucraina lovește din nou în zona Moscovei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 19:02
SursăAgerpres

Apărarea antiaeriană rusă a doborât șapte drone ucrainene în apropierea Moscovei în ultimele ore, a afirmat luni primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit agenției EFE.

Sobianin a scris pe rețelele de socializare că specialiștii serviciilor de urgență s-au deplasat la locurile unde au căzut fragmente din dronele doborâte.

Anterior, în cursul dimineții, Ministerul rus al Apărării a anunțat că 209 drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au fost doborâte noaptea trecută în 11 regiuni ale Rusiei, precum și în peninsula ucraineană anexată Crimeea și deasupra mărilor Neagră și Azov.

Însă, până în prezent, nici presa de stat rusă, nici cea independentă nu au semnalat daune semnificative provocate de acest ultim atac infrastructurilor critice și energetice ale Rusiei, devenite o țintă constantă a atacurilor ucrainene.

Totuși, efectele numeroaselor atacuri ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești din ultimele săptămâni sunt tot mai simțite în Rusia, dar mai ales în Crimeea, criza aprovizionării cu carburanți fiind vizibilă inclusiv la Moscova

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