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Extern· 1 min citire
Ucraina lovește din nou în zona Moscovei cu un atac masiv cu drone
Ucraina lovește din nou în zona Moscovei
Publicat29 iun. 2026, 19:02
SursăAgerpres
Apărarea antiaeriană rusă a doborât șapte drone ucrainene în apropierea Moscovei în ultimele ore, a afirmat luni primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit agenției EFE.
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