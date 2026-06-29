Putin, a doua declarație în mai puțin de o săptămână: Rusia e gată să negocieze pacea în Ucraina

Vladimir Putin a repetat, luni, că Rusia este dispusă să reia negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, a doua declarație de acest fel făcută în mai puțin de șapte zile.
Liderul de la Kremlin a transmis că Moscova așteaptă sosirea reprezentanților administrației americane pentru continuarea discuțiilor.
„Ne așteptăm, după încheierea tuturor evenimentelor din criza iraniană, să sosească acei reprezentanți ai administrației SUA cu care ne-am întâlnit deja de mai multe ori la Moscova și suntem gata să continuăm negocierile și să discutăm toate detaliile”, a declarat Putin, potrivit The Moscow Times.
Summitul de la Anchorage, fără rezultate concrete
Putin a confirmat că întâlnirea cu președintele american Donald Trump de la Anchorage, desfășurată în august 2025, nu s-a soldat cu niciun acord concret. Totuși, potrivit liderului rus, la summit au fost discutate „anumite scenarii" de încheiere a conflictului, inclusiv posibile compromisuri.
„Ni s-a cerut să facem compromisuri. Ne-am gândit la asta. Nu imediat, dar am ajuns la Anchorage și am spus: Da, suntem de acord. Nu am auzit nicio altă poziție din partea americană”, a adăugat Putin.
A doua declarație în mai puțin de o săptămână
Pe 23 iunie, Putin anunțase deja că Rusia este pregătită să înceapă tratative de pace cu Ucraina, în contextul în care atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice ruse au provocat o criză a carburanților în țară, informează Sky News. Liderul de la Kremlin a calificat aceste atacuri drept o tentativă de „destabilizare a societății” ruse.
Cu acel prilej, Putin a precizat că Moscova este dispusă să negocieze pe baza înțelegerilor de la Istanbul din 2022, inițiate, potrivit versiunii ruse, chiar de partea ucraineană. „Suntem mulțumiți cu ele și nu văd niciun motiv să renunțăm la ele”, a spus Putin.