Haos după un accident rutier. Aproape două milioane de albine au invadat zona după răsturnarea unui camion

Un incident neobișnuit a mobilizat autoritățile și apicultorii din statul american Texas, după ce un camion care transporta mii de stupi s-a răsturnat pe o șosea din localitatea Mauriceville. În urma accidentului, aproximativ două milioane de albine au fost eliberate, transformând intervenția de salvare într-o adevărată provocare.
Evenimentul a atras atenția presei internaționale și a generat îngrijorare în rândul locuitorilor din zonă, care au fost sfătuiți să evite deplasările până la finalizarea operațiunilor de recuperare.
Roiuri uriașe de albine au împânzit zona accidentului
Potrivit autorităților locale, camionul de mare tonaj transporta zeci de stupi atunci când s-a răsturnat pe carosabil. Impactul a distrus o parte dintre structurile de transport, permițând albinelor să iasă și să formeze roiuri uriașe în jurul vehiculului avariat.
Imaginile surprinse la fața locului arată nori de albine care zboară deasupra drumului și apicultori echipați special, încercând să recupereze insectele și să le transfere în condiții de siguranță.
Apicultorii au intervenit pentru salvarea coloniilor
În urma incidentului, autoritățile din zonă au lansat un apel către apicultorii locali pentru a participa la operațiunea de recuperare. Zeci de specialiști și pasionați ai apiculturii au răspuns solicitării și au venit să ajute la relocarea stupilor afectați.
Reprezentanții companiei care transporta albinele au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați, subliniind spiritul de solidaritate demonstrat de comunitatea apicolă.
Potrivit acestora, colaborarea dintre apicultorii profesioniști și cei amatori a fost esențială pentru limitarea pierderilor și pentru readucerea situației sub control.
Locuitorii, avertizați să rămână în case
Serviciile de urgență din comitatul Orange au emis rapid avertizări pentru populație, recomandând oamenilor să evite zona și să rămână în locuințe până la finalizarea intervenției.
Echipele au lucrat ore întregi pentru transferarea stupilor rămași intacți în alte vehicule și pentru recuperarea cât mai multor colonii de albine dispersate după accident.
Autoritățile au precizat că măsurile au fost luate pentru prevenirea incidentelor și pentru protejarea persoanelor sensibile la înțepăturile de albine.
Accident fără victime, dar nu fără incidente
Deși evenimentul nu s-a soldat cu răniți în rândul participanților la trafic, intervenția nu a fost lipsită de probleme. Un fotograf aflat la fața locului pentru a documenta operațiunea a fost înțepat de albine în timpul activităților de recuperare.
Cu toate acestea, autoritățile au confirmat că nu au existat victime grave și că situația a fost gestionată fără incidente majore.
Accidentul din Mauriceville a devenit rapid unul dintre cele mai comentate subiecte din presa americană, atât din cauza numărului impresionant de albine implicate, cât și a mobilizării exemplare a comunității de apicultori.
Specialiștii atrag atenția că astfel de transporturi necesită condiții speciale de siguranță, iar incidente de această amploare sunt extrem de rare. Totuși, cazul demonstrează cât de importantă este intervenția rapidă atunci când milioane de insecte polenizatoare ajung accidental în libertate.