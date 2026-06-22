Haos după un accident rutier. Aproape două milioane de albine au invadat zona după răsturnarea unui camion

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 20:00

Un incident neobișnuit a mobilizat autoritățile și apicultorii din statul american Texas, după ce un camion care transporta mii de stupi s-a răsturnat pe o șosea din localitatea Mauriceville. În urma accidentului, aproximativ două milioane de albine au fost eliberate, transformând intervenția de salvare într-o adevărată provocare.

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