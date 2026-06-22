Atac armat în Canada: trei persoane și-au pierdut viața după un schimb de focuri într-un cartier evreiesc

Momente de panică într-un cartier rezidențial din Montréal, după ce un schimb de focuri s-a soldat cu trei morți și mai mulți răniți. Printre victime se numără un polițist, un civil și presupusul autor al atacului, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile canadiene.
Incidentul a mobilizat un important dispozitiv de intervenție și a determinat autoritățile să impună măsuri speciale de securitate în zonă.
Poliția a intervenit de urgență după izbucnirea focurilor de armă
Evenimentele s-au petrecut luni, în vestul orașului Montréal, într-o zonă cunoscută pentru comunitatea evreiască numeroasă și pentru prezența magazinelor, restaurantelor și centrelor culturale frecventate zilnic de localnici.
Potrivit autorităților, focurile de armă au fost raportate în jurul prânzului, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.
În urma confruntării armate, un polițist și un civil și-au pierdut viața, iar suspectul a fost, de asemenea, declarat decedat. O polițistă a fost rănită și a primit îngrijiri medicale.
Motivele atacului sunt încă investigate
Anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și care a fost motivul atacatorului.
Reprezentanții autorităților din provincia Québec au precizat că, la acest moment, nu există informații clare privind mobilul care a stat la baza tragediei.
„Deocamdată nu cunoaștem motivele care au condus la aceste evenimente”, au transmis oficialii implicați în gestionarea situației.
Cartierul a fost izolat, iar locuitorii au fost avertizați să rămână în case
Pentru a evita alte riscuri, poliția a instituit un amplu perimetru de securitate în zona afectată. Locuitorii au fost sfătuiți să rămână în locuințe până la finalizarea operațiunilor, iar traficul a fost restricționat inclusiv pe o autostradă din apropiere.
Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind forțe de ordine în număr mare și un bărbat îmbrăcat în echipament militar, întins la pământ, despre care presa locală susține că ar fi suspectul implicat în atac.
Poliția din Montréal desfășoară în continuare cercetări pentru a reconstitui firul evenimentelor și pentru a stabili dacă atacul a fost unul premeditat sau dacă există eventuale legături cu alte incidente.