Atac armat în Canada: trei persoane și-au pierdut viața după un schimb de focuri într-un cartier evreiesc

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 23:14

Momente de panică într-un cartier rezidențial din Montréal, după ce un schimb de focuri s-a soldat cu trei morți și mai mulți răniți. Printre victime se numără un polițist, un civil și presupusul autor al atacului, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile canadiene.

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