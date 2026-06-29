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Educatie· 1 min citire

98,2% rată de participare la proba de Română la Bacalaureat. Peste 2.100 de elevi au absentat

Bacalaureat

Bacalaureat

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 17:53

Ministerul Educației a anunțat că rata de participare la proba de Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat a fost de 98,2%, potrivit datelor transmise luni.

Din totalul de 122.319 candidați înscriși pentru susținerea acestei probe, din toate promoțiile, 120.119 elevi s-au prezentat efectiv în săli.

Un număr de 2.178 de tineri au absentat, în timp ce 22 de candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

La subiectul III, absolvenții de liceu de profil uman au primit spre analiză opere semnate de Tudor Arghezi, în timp ce elevii de la profilul real au fost evaluați din creațiile lui George Bacovia.

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