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Educatie· 1 min citire
98,2% rată de participare la proba de Română la Bacalaureat. Peste 2.100 de elevi au absentat
Bacalaureat
Ministerul Educației a anunțat că rata de participare la proba de Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat a fost de 98,2%, potrivit datelor transmise luni.
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