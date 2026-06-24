Evaluarea Națională 2026: Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie. Calendarul complet al admiterii la liceu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 15:46

Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 vor afla rezultatele inițiale miercuri, 1 iulie, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie.

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