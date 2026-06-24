Advertising
Advertising
Educatie· 1 min citire
Evaluarea Națională continuă cu proba la Matematică
Evaluare națională
Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a continuă miercuri cu proba scrisă la Matematică, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Prima probă, cea la Limba și literatura română, a avut loc luni, iar elevii aparținând minorităților naționale vor susține vineri examenul la Limba și literatura maternă.
Citește și
- 14:16„Ora de GIS", nou opțional aprobat pentru elevii de liceu
- 11:19Materia care schimbă modul de învățare în liceu: ce este „Ora de GIS” și cum transformă harta în laborator de învățare
- 08:49Etapa a doua de înscriere la grădiniță: ce trebuie să știi înainte de 26 iunie
- 17:09Evaluarea Națională 2026: peste 4.500 de elevi au absentat la proba de Limba Română. Patru candidați au fost eliminați
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News