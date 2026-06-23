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Educatie· 1 min citire

Materia care schimbă modul de învățare în liceu: ce este „Ora de GIS” și cum transformă harta în laborator de învățare

Elevi

Elevi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:19

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a programei pentru opționalul „Ora de GIS”, o disciplină destinată elevilor de liceu care îmbină geografia cu tehnologia informației. Cursul propune o abordare practică a învățării, în care hărțile, datele digitale și instrumentele moderne devin mijloace prin care elevii pot înțelege mai bine mediul, orașele și comunitățile în care trăiesc.

Programa pentru noul opțional, cunoscut sub numele de "Ora de GIS", a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial, a anunțat, marți, Ministerul Educației și Cercetării.

Disciplina se află la intersecția dintre Geografie și Tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a IX-a - a XII-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările.

Opționalul se va desfășura pe parcursul unui an școlar și are o durată de o oră pe săptămână

"'Ora de GIS' - opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc", mai arată sursa citată.

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