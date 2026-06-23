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Educatie· 1 min citire
Materia care schimbă modul de învățare în liceu: ce este „Ora de GIS” și cum transformă harta în laborator de învățare
Elevi
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a programei pentru opționalul „Ora de GIS”, o disciplină destinată elevilor de liceu care îmbină geografia cu tehnologia informației. Cursul propune o abordare practică a învățării, în care hărțile, datele digitale și instrumentele moderne devin mijloace prin care elevii pot înțelege mai bine mediul, orașele și comunitățile în care trăiesc.
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