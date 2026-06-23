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Educatie· 1 min citire
„Ora de GIS", nou opțional aprobat pentru elevii de liceu
Elevi
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți că programa pentru opționalul „Ora de GIS" a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Noua disciplină se adresează elevilor de liceu din clasele a IX-a – a XII-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, indiferent de specializare, și va fi studiată o oră pe săptămână pe parcursul unui an școlar.
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