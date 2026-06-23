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Educatie· 1 min citire

„Ora de GIS", nou opțional aprobat pentru elevii de liceu

Elevi

Elevi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:16

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți că programa pentru opționalul „Ora de GIS" a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Noua disciplină se adresează elevilor de liceu din clasele a IX-a – a XII-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, indiferent de specializare, și va fi studiată o oră pe săptămână pe parcursul unui an școlar.

Disciplina se află la intersecția dintre Geografie și Tehnologia informației și comunicațiilor, extinzându-se însă și către domenii precum mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală.

Abordarea este una practică: elevii vor lucra cu hărți, vor folosi telefonul ca instrument de explorare și vor analiza date despre comunitatea în care trăiesc pentru a identifica soluții concrete.

Potrivit Ministerului Educației, opționalul este destinat celor care vor să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, folosind tehnologia ca principal mijloc de învățare.

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