Advertising
Advertising
Educatie· 2 min citire
Subiecte BAC 2026 Limba Română: Bacovia la subiectul 3 pentru real și tehnologic
Foto/Arhivă
BAC 2026 Subiecte Română Real și Tehnologic. Varianta cu numărul 6 a fost extrasă luni, 29 iunie, pentru prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat. Peste 100.000 de candidați din toată țara au susținut astăzi testarea la Limba și literatura română. Iată ce cerințe au avut de îndeplinit elevii la subiectele I, II și III.
Citește și
- 07:53Bacalaureat 2026 începe cu proba la Limba română. Măsuri speciale din cauza codului roșu de caniculă
- 13:00Profesorii au protestat împotriva Legii salarizării: risc uriaș de blocare a examenelor VIDEO
- 15:46Evaluarea Națională 2026: Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie. Calendarul complet al admiterii la liceu
- 14:37Educația, în impas: profesorii ies joi în stradă cu 160.000 de semnături pentru schimbarea regulilor din școli
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News