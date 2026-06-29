Ministerul Educației a publicat baremele la Limba română. Elevii își pot calcula singuri nota - DOCUMENT

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 16:43

Ministerul Educației a publicat baremele de corectare și notare pentru proba scrisă la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat. Documentele sunt disponibile pentru subiectele de la profiluril, inclusiv pentru elevii din liceele cu predare în limba maghiară.

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