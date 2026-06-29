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Educatie· 1 min citire
Ministerul Educației a publicat baremele la Limba română. Elevii își pot calcula singuri nota - DOCUMENT
Examen de Bacalaureat
Ministerul Educației a publicat baremele de corectare și notare pentru proba scrisă la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat. Documentele sunt disponibile pentru subiectele de la profiluril, inclusiv pentru elevii din liceele cu predare în limba maghiară.
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