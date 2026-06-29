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Ministerul Educației a publicat baremele la Limba română. Elevii își pot calcula singuri nota - DOCUMENT

Examen de Bacalaureat

Examen de Bacalaureat

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 16:43

Ministerul Educației a publicat baremele de corectare și notare pentru proba scrisă la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat. Documentele sunt disponibile pentru subiectele de la profiluril, inclusiv pentru elevii din liceele cu predare în limba maghiară.

Ministerul Educației a publicat pe platforma subiecte.edu.ro, baremul de evaluare și de notare pentru proba scrisă la Limba și literatura română.

Sesiunea iunie

Proba E.a) Limba și literatura română - 15:00 29.06.2026

  • 1 iulie– Proba obligatorie a profilului – proba E.c); ATENȚIE! Proba era inițial programată în ziua de 30 iunie, dar a fost decalată din cauza alertei cod roșu de caniculă.

  • 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

  • 3 iulie – Limba și literatura maternă – proba E.b);

  • 7 iulie – afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 și 18:00);

  • 8-9 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

  • 9-10 iulie – soluționarea contestațiilor;

  • 13 iulie – afișarea rezultatelor finale.

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