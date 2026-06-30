Românii pot cumpăra locuințe mai mari cu avans mic: Schimbare majoră în programul Noua Casă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 09:30

Schimbare majoră în programul Noua Casă. Românii ar putea cumpăra apartamente mai scumpe cu bani mult mai puțini puși deoparte. Un nou proiect de lege propune reducerea avansului la doar 5% și pentru locuințele de până la 140.000 de euro, înlocuind pragul actual de 15%. Inițiativa legislativă obligă programul să se adapteze la realitate, având în vedere că explozia prețurilor a lăsat piața fără imobile sub vechiul plafon de 70.000 de euro.

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