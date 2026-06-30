Apogeul valului de foc: Temperaturi extreme de până la 41 de grade și disconfort termic accentuat în toată țara

Publicat 30 iun. 2026, 07:21 Sursă Realitatea PLUS

România traversează cea mai caldă perioadă de la începutul acestui an, un val de căldură intens care s-a amplificat treptat și a ajuns acum la intensitatea maximă. Meteorologul de serviciu din cadrul ANM, Mihai Timu, a declarat, la REALITATEA PLUS, că ziua de ieri a adus deja cele mai ridicate temperaturi din acest sezon estival, înregistrându-se valori de 41 de grade în extremitatea de vest a țării și 38 de grade în Capitală.

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