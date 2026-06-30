Apogeul valului de foc: Temperaturi extreme de până la 41 de grade și disconfort termic accentuat în toată țara

România traversează cea mai caldă perioadă de la începutul acestui an, un val de căldură intens care s-a amplificat treptat și a ajuns acum la intensitatea maximă. Meteorologul de serviciu din cadrul ANM, Mihai Timu, a declarat, la REALITATEA PLUS, că ziua de ieri a adus deja cele mai ridicate temperaturi din acest sezon estival, înregistrându-se valori de 41 de grade în extremitatea de vest a țării și 38 de grade în Capitală.
Astăzi, vremea va rămâne la fel de dogorâtoare, cu temperaturi comparabile cu cele de ieri. Valorile termice vor porni de la 36-41 de grade în zonele unde aerul este ceva mai respirabil și vor urca din nou spre 40-41 de grade în partea de vest a țării, în special în Banat și Crișana. În Capitală se anunță o după-amiază extrem de fierbinte, cu maxime ce vor atinge 38-39 de grade Celsius.
Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat în toate regiunile țării. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, resimțindu-se prin temperaturi sufocante de peste 40 de grade în a doua parte a zilei, în momentul în care se înregistrează maximele termice. Aproape toată țara se află astăzi sub avertizare Cod Roșu de temperaturi extreme.
Pericol de furtuni violente: Aerul tropical se ciocnește cu un front rece din Europa Centrală
Pe lângă arșița greu de suportat, meteorologii avertizează că trebuie să fim extrem de atenți la perioadele cu furtuni. Masa de aer tropical s-a îmbogățit cu umezeală și a devenit extrem de instabilă. În plus, un front de aer mai rece se apropie dinspre Europa Centrală și va încerca în zilele următoare să disloce această masă de aer fierbinte.
Instabilitatea atmosferică va începe astăzi în zonele montane și submontane, urmând ca fenomenele extreme să coboare și în zonele mai joase din Maramureș și Transilvania. Ploile pot apărea pe arii destul de extinse și în restul teritoriului. Unele furtuni pot deveni violente, manifestându-se prin intensificări puternice ale vântului la începutul vijeliei, căderi de grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice și cantități însemnate de apă într-un timp scurt, care pot provoca inundații locale.
Manifestările de instabilitate se vor înmulți și se vor extinde pe măsură ce înaintăm spre mijlocul acestei săptămâni. Este foarte probabil ca, după expirarea Codului Roșu de caniculă, țara noastră să se confrunte cu valuri succesive de furtuni până în weekend.
Cum se va schimba vremea: Scăderi treptate de temperatură și revenirea la normalul perioadei
Deși ne așteptăm la o schimbare a vremii, trecerea de la temperaturile extreme la cele normale nu se va produce brusc. Masa de aer rece nu pătrunde rapid, ci va disloca foarte încet aerul fierbinte. Temperaturile vor pierde doar câteva grade de la o zi la alta, scăderea fiind una progresivă.
Astfel, dacă astăzi rămâne în vigoare Codul Roșu în aproape toată țara, de mâine avertizarea de caniculă se mai restrânge pentru jumătatea de nord. Totuși, regiuni precum Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea vor rămâne sub Cod Portocaliu, cu temperaturi ce se vor situa între 33 și 37 de grade. Ulterior, valorile de 40 de grade se vor reduce treptat și în vestul țării.
Conform materialelor meteorologice actuale, începând de vineri și pe parcursul weekendului, regimul termic va deveni mult mai normal pentru această perioadă a anului. Vremea va reveni la un aspect general frumos, iar dacă vor mai apărea ploi, acestea vor fi slabe, izolate și de scurtă durată.