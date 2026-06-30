URGIA DUPĂ CANICULĂ! Furtuni violente și fenomene extreme lovesc România

După un val de caniculă extremă care a sufocat întreaga țară, vremea s-a dezlănțuit violent. Furtunile și ploile torențiale au urmat temperaturilor de foc și au făcut prăpăd în mai multe zone.
În doar câteva minute, vântul puternic, care a suflat cu rafale de peste 90 de kilometri pe oră, a prăbușit termometrele cu mai bine de 10 grade Celsius.
Prăpăd și cod roșu de vijelie în Târgoviște
La Târgoviște, o vijelie violentă, pentru care meteorologii au emis un cod roșu, a lăsat în urmă imagini de coșmar. Rafalele extreme au smuls pur și simplu acoperișul unui bloc de locuințe. Structura masivă s-a prăbușit peste o persoană aflată pe stradă, care a fost rănită și transportată de urgență la spital.
Furtuna a pus la pământ zeci de copaci, care au fost scoși din rădăcini și au căzut peste mașinile parcate, distrugându-le. Din cauza arborilor căzuți și a resturilor purtate de vânt, mai multe drumuri au fost complet blocate, fiind necesară intervenția pompierilor.
Grindină de mari dimensiuni în șase județe
Urgia s-a extins rapid, iar în șase județe a plouat torențial cu grindină. Zonele cele mai afectate au fost Bihor și Harghita, unde bucățile mari de gheață au distrus culturi și curți.
Autoritățile au intervenit de urgență în mai multe localități pentru a degaja copacii și stâlpi de electricitate prăbușiți, care puneau în pericol circulația și au lăsat mii de oameni în întuneric.
Canicula extremă a ucis cinci oameni
Bilanțul lăsat în urmă de valul de căldură fără precedent este unul tragic: cinci persoane și-au pierdut viața din cauza temperaturilor sufocante sau în timp ce încercau să se apere de arșiță.
La Iași, un cioban în vârstă de 56 de ani a murit pe câmp, după ce a stat ore în șir sub soarele arzător. Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD au precizat că bărbatul a fost diagnosticat cu o formă severă de hipertermie, având o temperatură corporală de 40 de grade. În ciuda tuturor manevrelor de resuscitare și a procedurilor de răcire internă și externă aplicate de medici, inima bărbatului a încetat să mai bată.
Tragedii la scăldat din cauza căldurii
În județul Timiș, o adolescentă de 17 ani și-a găsit sfârșitul într-o baltă din Sânnicolau Mare, unde mersese să se răcorească alături de un prieten. Tânărul a sunat disperat la numărul unic de urgență 112 când a observat că fata a dispărut sub apă. Scafandrii au început imediat căutările cu bărci pneumatice, însă, din păcate, tânăra a fost scoasă la suprafață fără viață.
O poveste la fel de tragică s-a înregistrat și în Capitală, unde un tânăr de 19 ani s-a înecat în Lacul Tei, după ce a intrat să înoate pentru a scăpa de zăpușeală. Aceasta după ce, cu doar câteva zile în urmă, alți doi copii au murit în condiții similare, devenind victime ale dorinței de a se răcori.
Sate întregi fără apă potabilă
Pe lângă dramele umane, canicula extremă a provocat o criză majoră de alimentare cu apă. Multe gospodării au rămas fără strop de apă potabilă din cauza secetei și a consumului ridicat. În mai multe comune, autoritățile au început să ofere apă cu porția. Pentru a descuraja risipa, cei care depășesc o anumită limită de consum vor fi taxați cu tarife mult mai mari.
Situația este critică în comuna Ghercești din județul Dolj, unde localnicii primesc apă la robinete doar 8 ore pe zi, în anumite intervale orare fixe.
Presiunea pe sistemul medical a fost uriașă în această perioadă. Serviciile de urgență au înregistrat mii de apeluri la 112 din partea cetățenilor care au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, după ce termometrele au indicat temperaturi sufocante de până la 44 de grade Celsius la umbră.