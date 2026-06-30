URGIA DUPĂ CANICULĂ! Furtuni violente și fenomene extreme lovesc România

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 07:17

După un val de caniculă extremă care a sufocat întreaga țară, vremea s-a dezlănțuit violent. Furtunile și ploile torențiale au urmat temperaturilor de foc și au făcut prăpăd în mai multe zone.

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