Supraviețuirea după cutremur: De ce primele 24 de ore sub dărâmături sunt vitale

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 08:46

Cursă contra cronometru după seism. Primele ore de după un cutremur puternic sunt vitale pentru găsirea supraviețuitorilor. Deși istoria consemnează miracole în care oameni au fost salvați de sub dărâmături și după o săptămână, șansele de supraviețuire se prăbușesc cu fiecare zi care trece. Experții citați de AP explică factorii care prelungesc rezistența sub ruine și tacticile esențiale de salvare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ghid supravietuiresupravietuirecutremur