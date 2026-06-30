Supraviețuirea după cutremur: De ce primele 24 de ore sub dărâmături sunt vitale

Cursă contra cronometru după seism. Primele ore de după un cutremur puternic sunt vitale pentru găsirea supraviețuitorilor. Deși istoria consemnează miracole în care oameni au fost salvați de sub dărâmături și după o săptămână, șansele de supraviețuire se prăbușesc cu fiecare zi care trece. Experții citați de AP explică factorii care prelungesc rezistența sub ruine și tacticile esențiale de salvare.
Lecția dramatică a cutremurelor violente din statul venezuelean La Guaira readuce în prim-plan o întrebare crucială pentru echipele de salvare și pentru populație: cât timp poate supraviețui un om blocat sub ruine? Răspunsul experților de la Associated Press arată că rezistența organismului nu este o știință exactă, ci o ecuație influențată de gravitatea rănilor, accesul la aer, rezervele de apă, condițiile meteo și norocul de a se afla într-o cavitate protectoare.
Fereastra critică: De ce primele 24 de ore decid totul
Statisticile internaționale demonstrează că marea majoritate a salvărilor de succes au loc în prima zi de după seism. Dincolo de acest prag de 24 de ore, șansele de supraviețuire încep să se prăbușească accelerat. Multe dintre victimele prinse sub bucățile grele de beton suferă de leziuni interne severe sau hemoragii care devin fatale în lipsa asistenței medicale rapide. Totuși, dacă o persoană scapă fără răni grave și beneficiază de un mediu relativ favorabil, organismul poate rezista o săptămână sau chiar mai mult.
Un factor esențial în prelungirea vieții sub dărâmături este cel explicat de geofizicianul Victor Tsai, de la Brown University: „spațiul de supraviețuire”. Acest termen definește golurile sau cavitățile care se formează în mod accidental între elementele structurale prăbușite (grunzi, stâlpi, plăci de beton). Această nișă protejează victima de greutatea directă a molozului, oferindu-i spațiul minim necesar pentru a respira și a-și mișca parțial corpul.
Inamicii invizibili: Lipsa apei și capcanele climatice
Pe măsură ce minutele se transformă în zile, prioritățile biologice se schimbă. Dacă lipsa hranei poate fi tolerată de organism o perioadă mai lungă, privarea de apă și oxigen devine rapid letală. Medicul Joseph Barbera, specialist în intervenții de urgență la George Washington University, subliniază că apa este resursa critică de care depinde funcționarea rinichilor și a celorlalte organe vitale.
Vremea de afară joacă un rol la fel de nemilos. Temperaturile extreme – fie că vorbim de caniculă sufocantă sau de frig crunt – epuizează rapid resursele interne ale organismului prin deshidratare accentuată sau hipotermie. La toate acestea se adaugă pericolele colaterale de după un seism, cum ar fi incendiile locale, acumulările de fum sau emisiile de gaze și substanțe toxice din conductele sparte, care pot asfixia victimele înainte ca salvatorii să ajungă la ele.
Sindromul de strivire: Riscul ascuns din momentul salvării
Extragerea unei persoane de sub ruine este o operațiune de o precizie chirurgicală și nu presupune doar ridicarea dărâmăturilor. Medicii avertizează asupra unui fenomen extrem de periculos numit „sindrom de strivire”. Atunci când un membru a fost comprimat puternic timp de mai multe ore sau zile, circulația sângelui este blocată, iar țesutul muscular începe să se descompună, acumulând toxine dăunătoare.
În momentul în care elementul greu este ridicat brusc, aceste toxine invadează masiv fluxul sanguin, putând provoca blocaj renal fulminant, șoc cardiac și decesul imediat al victimei aparent salvate. Din acest motiv, echipele medicale de urgență încearcă să monteze perfuzii și să administreze tratament specific victimei încă dinainte ca aceasta să fie extrasă complet din capcană.
Miracole istorice și ghidul de supraviețuire în caz de seism
Deși statisticile sunt sumbre, istoria a consemnat cazuri ce par să sfideze logica medicală. În anul 2011, după cutremurul și tsunamiul din Japonia, un adolescent și bunica lui de 80 de ani au fost scoși în viață după nouă zile petrecute sub casa prăbușită. Un miracol și mai mare s-a produs în Haiti, în 2010, unde o fată de 16 ani a supraviețuit timp de 15 zile sub dărâmăturile unui liceu din Port-au-Prince.
Pentru a crește șansele de a trece cu bine peste un astfel de dezastru, specialiștii recomandă respectarea regulii internaționale: „Apleacă-te, adăpostește-te și ține-te bine”. Adăpostirea sub o masă solidă sau lângă un element de mobilier masiv poate crea acea cavitate salvatoare în cazul prăbușirii tavanului. Dacă o persoană rămâne blocată, regulile de aur sunt: păstrarea calmului pentru conservarea energiei, raționalizarea riguroasă a apei din dotare, menajarea bateriei telefonului și declanșarea de zgomote ritmice (lovituri în țevi sau beton) doar atunci când se aud zgomote făcute de echipele de căutare din proximitate.
Vulnerabilitatea seismică a României
Tema supraviețuirii în caz de seism rămâne una extrem de fierbinte și pentru România, o țară recunoscută pentru riscul seismic major din cauza activității din zona Vrancea. Un cutremur de mare adâncime declanșat în această regiune are capacitatea de a propaga unde distructive puternice către București și județele din sudul și estul țării.
În Capitală, pericolul este amplificat de starea precară a infrastructurii imobiliare. Sute de clădiri vechi sunt catalogate oficial cu risc seismic ridicat, printre care se numără și zeci de imobile încadrate în clasa RsI. Aceste structuri sunt considerate extrem de vulnerabile și prezintă un pericol iminent de prăbușire totală sau parțială în cazul unui seism de intensitate majoră.