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Justitie· 1 min citire
Bărbatul evadat de la un punct de lucru al Penitenciarului Tulcea, prins de polițiști
Penitenciar
Bărbatul de 34 de ani, din Tecuci, care evadase luni de la un punct de lucru agricol din apropierea satului Cataloi, a fost prins în aceeași zi, la ora 18:30, de polițiști în apropierea Gării de mărfuri din municipiul Tulcea.
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