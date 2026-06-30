Când poziția placentei poate crește riscul nașterii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 08:08

Uneori, o sarcină poate evolua aparent normal, iar o modificare importantă să fie observată doar la ecografie. În astfel de situații, monitorizarea devine esențială, pentru că locul în care este inserată placenta poate influența siguranța nașterii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre placenta previasanador