Când poziția placentei poate crește riscul nașterii

Uneori, o sarcină poate evolua aparent normal, iar o modificare importantă să fie observată doar la ecografie. În astfel de situații, monitorizarea devine esențială, pentru că locul în care este inserată placenta poate influența siguranța nașterii.
Placenta previa apare atunci când placenta este situată prea jos în uter și acoperă parțial sau complet colul uterin, adică zona prin care copilul ar trebui să treacă la naștere. Această poziție poate crește riscul de sângerare, mai ales în a doua parte a sarcinii, și poate face ca nașterea vaginală să nu fie sigură. Uneori, o placentă jos situată se poate îndepărta de col pe măsură ce uterul crește, motiv pentru care diagnosticul și conduita se stabilesc prin ecografii repetate, la intervalele recomandate de medic.
Planul depinde de cât de aproape este placenta de col, dacă au existat episoade de sângerare, de vârsta sarcinii și de starea mamei și a fătului. Dacă placenta previa persistă spre finalul sarcinii, nașterea este de obicei prin cezariană, pentru a reduce riscul de hemoragie. Orice sângerare în sarcină trebuie anunțată medicului, iar sângerarea abundentă, durerea, contracțiile sau starea de slăbiciune impun evaluare rapidă.