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Messi devine cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Recordul lui Klose, doborât

Lionel Messi (foto: profimedia)

Lionel Messi (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 10:49

Lionel Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale după ce a devenit cel mai prolific marcator din toate timpurile ale competiției, depășind recordul germanului Miroslav Klose. Cele două goluri marcate în victoria Argentinei cu 2-0 în fața Austriei i-au adus căpitanului albiceleste un total de 18 reușite la turneul final.

Recordul lui Klose, stabilit în 2014, a fost detronat în minutul 38, când Messi a înscris al 17-lea său gol la Cupa Mondială. La ultima fază a partidei, argentinianul a mai bifat o dată lista marcatorilor, în ciuda faptului că ratase un penalty în cursul meciului.

Messi a detronat recordul lui Klose din 2014

„Este un sentiment special, dar, așa cum am spus mereu, așa se simte de fiecare dată”, a declarat Messi după meci. „La penalty nu a fost tocmai așa, dar, din fericire, am reușit să trecem peste acel moment, să preluăm conducerea și să plecăm cu cele trei puncte.”

Epuizat la finalul partidei, Messi a refuzat să aleagă golul preferat din cele 18 reușite ale sale la Mondiale. „Nu-mi pot aminti acum. Sunt obosit, nu mai am energie și îmi este greu să mă gândesc”, a spus el, râzând.

Argentina s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Mondiale

Cu două victorii consecutive în Grupa J, Argentina și-a asigurat calificarea în faza următoare, cea a ultimelor 32 de echipe. Selecționerul Lionel Scaloni a recunoscut că îi este tot mai greu să găsească cuvinte pentru a-l descrie pe starul său.

„Nu mai am cuvinte să vorbesc despre Leo, parcă ne obosește pe toți să tot încercăm să-l descriem. Când Leo intră în joc, toată lumea se activează”, a spus tehnicianul.

Julian Alvarez, decisiv în faza golului secund al lui Messi, a rezumat sentimentul din vestiar: „La vârsta lui, continuă să-și arate talentul și magia. Vedem cu toții: este cel mai bun din lume.”

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