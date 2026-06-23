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Sport· 2 min citire
Messi devine cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Recordul lui Klose, doborât
Lionel Messi (foto: profimedia)
Lionel Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale după ce a devenit cel mai prolific marcator din toate timpurile ale competiției, depășind recordul germanului Miroslav Klose. Cele două goluri marcate în victoria Argentinei cu 2-0 în fața Austriei i-au adus căpitanului albiceleste un total de 18 reușite la turneul final.
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