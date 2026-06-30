SURSE | Sorin Grindeanu propune o pauză de două săptămâni pentru negocierea noului Guvern

Publicat 30 iun. 2026, 10:40 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile politice de pe scena publică din România ar putea impune o perioadă de pauză în negocierile pentru formarea unui nou Executiv. Potrivit unor surse politice, liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis deja colegilor de partid să fie pregătiți pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare spre sfârșitul lunii iulie.

Distribuie articolul