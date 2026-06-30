Criză de personal în spitalele Capitalei. 1.240 de posturi sunt necesare, dar angajările rămân blocate

Cele 19 spitale aflate în subordinea Primăriei Capitalei au nevoie de 1.240 de angajați, potrivit datelor transmise de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, la solicitarea News.ro. Este vorba despre posturi vacante și temporar vacante, care în acest moment nu pot fi scoase la concurs, pentru că angajările sunt blocate în sistemul de sănătate.
Spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății și Ministerului Dezvoltării pot transmite Guvernului, prin Ministerul Sănătății, memorandumuri pentru aprobarea posturilor necesare. Abia după această etapă pot fi organizate concursurile pentru angajarea personalului.
ASSMB a transmis documentația către Ministerul Sănătății
ASSMB a cerut clarificări Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind aplicarea prevederilor din Legea nr. 141/2025, referitoare la unele măsuri fiscal-bugetare. În urma acestui schimb de documente, instituția a fost informată că Ministerul Sănătății este cel care trebuie să inițieze memorandumul pentru deblocarea posturilor.
„În urma corespondenţei purtate de Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) referitor la modul de aplicare a prevederilor art. XXII alin. (14) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, ASSMB a fost informată oficial că entitatea legală care iniţiază elaborarea Memorandumului în baza actului normativ mai sus menţionat este Ministerul Sănătăţii", a precizat instituţia.
După această clarificare, ASSMB a strâns și a centralizat datele venite de la toate cele 19 unități sanitare pe care le are în subordine. Documentația de fundamentare a fost transmisă în luna aprilie 2026 către Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Demersul vizează ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, cu respectarea normării personalului și cu încadrarea în bugetul aprobat.
1.240 de posturi ar trebui scoase la concurs
Potrivit ASSMB, necesarul de personal transmis de spitale este unul important. Cele 19 unități medicale au cerut, în total, scoaterea la concurs a 1.240 de posturi.
„Centralizarea finală indică necesitatea scoaterii la concurs a unui număr total de 1.240 de posturi la nivelul celor 19 spitale", au explicat reprezentanţii ASSMB.
Cele mai multe posturi sunt pentru asistenți medicali și personal auxiliar sanitar. Spitalele au nevoie și de medici, registratori medicali, statisticieni medicali, personal TESA, muncitori și personal de deservire.
Câți medici și asistenți lipsesc din spitale
Din totalul celor 1.240 de posturi, 171 sunt pentru medici. Dintre acestea, 152 sunt posturi vacante, iar 19 sunt temporar vacante.
Spitalele mai au nevoie de 442 de asistenți medicali, indiferent de nivelul studiilor. În această categorie sunt 406 posturi vacante și 36 de posturi temporar vacante.
De asemenea, sunt solicitate 34 de posturi pentru alt personal de specialitate medico-sanitar cu studii superioare, precum farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni. Dintre acestea, 31 sunt posturi vacante și 3 sunt temporar vacante.
Totodată, ASSMB a centralizat și 34 de posturi pentru personal de cercetare, toate fiind vacante.
Este nevoie și de infirmiere, brancardieri și registratori medicali
Spitalele din subordinea Primăriei Capitalei au nevoie și de 357 de angajați din categoria personalului auxiliar sanitar, precum brancardieri și infirmiere. Dintre aceste posturi, 353 sunt vacante, iar 4 sunt temporar vacante.
Pentru categoria alt personal cu studii medii, cum ar fi registratori medicali și statisticieni medicali, sunt solicitate 73 de posturi. Dintre acestea, 70 sunt vacante și 3 sunt temporar vacante.
La categoria TESA, muncitori și personal de deservire, necesarul este de 129 de persoane. În acest caz, 126 de posturi sunt vacante, iar 3 sunt temporar vacante.
Angajările depind de aprobarea memorandumului
În acest moment, spitalele nu pot organiza concursurile până când posturile nu sunt deblocate prin procedura stabilită. Documentația a fost transmisă către Ministerul Sănătății, iar următorul pas este inițierea memorandumului care trebuie să ajungă la Guvern.
ASSMB precizează că solicitarea vizează ocuparea posturilor necesare în cele 19 spitale, cu respectarea normelor de personal și a bugetului aprobat.