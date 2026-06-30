Criză de personal în spitalele Capitalei. 1.240 de posturi sunt necesare, dar angajările rămân blocate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 11:02

Cele 19 spitale aflate în subordinea Primăriei Capitalei au nevoie de 1.240 de angajați, potrivit datelor transmise de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, la solicitarea News.ro. Este vorba despre posturi vacante și temporar vacante, care în acest moment nu pot fi scoase la concurs, pentru că angajările sunt blocate în sistemul de sănătate.

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