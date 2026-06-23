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Julian Alvarez vrea să plece de la Atletico Madrid. Clubul care l-a ofertat

Julian Alvarez (foto: profimedia)

Julian Alvarez (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 10:34

Atacantul argentinian Julian Alvarez și-a exprimat public dorința de a părăsi Atletico Madrid în această vară, invocând împlinirea unui vis personal.

„Nu este momentul să vorbim despre asta, dar nici nu mă pot ascunde, încerc să fiu o persoană sinceră. Am vorbit cu oameni de la Atletico de Madrid și cred că cel mai bine pentru toată lumea este un transfer. Vreau să-mi realizez visul”, a declarat internaționalul argentinian într-un interviu acordat ESPN.

Real Madrid, primul pas concret în privința transferului lui Alvarez

Numele său a circulat intens în peisajul transferurilor din această vară, fiind asociat cu mai multe cluburi de top. Deși Barcelona, unde Luis Enrique l-ar fi identificat ca țintă principală, părea o destinație probabilă, Real Madrid a făcut primul pas concret.

Președintele Florentino Perez a anunțat, chiar înainte de realegerea sa în fruntea clubului, intenția de a depune o ofertă de 150 de milioane de euro pentru jucătorul argentinian. Oferta a fost confirmată oficial, venind din partea celui mai titrat club din capitala spaniolă către rivalii de la Atletico.

Răspunsul „colchonerosilor” a fost însă categoric: oferta a fost respinsă, iar clubul i-a redirecționat pe potențialii cumpărători spre clauza de reziliere din contractul lui Alvarez, fixată la 500 de milioane de euro.

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