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Sport· 1 min citire
Julian Alvarez vrea să plece de la Atletico Madrid. Clubul care l-a ofertat
Julian Alvarez (foto: profimedia)
Atacantul argentinian Julian Alvarez și-a exprimat public dorința de a părăsi Atletico Madrid în această vară, invocând împlinirea unui vis personal.
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