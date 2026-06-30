Cum s-au evaporat 11 milioane de dolari de la Netflix: Bugetul unui serial SF, tocat de un regizor pe criptomonede și viață de lux

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 11:56

Regizorul american Carl Rinsch a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare de către un tribunal federal din SUA, după ce a fost găsit vinovat de fraudarea platformei Netflix cu 11 milioane de dolari. Suma, primită cu titlu de buget pentru finalizarea unui serial SF, nu a mai ajuns niciodată pe platourile de filmare, proiectul fiind complet abandonat în timp ce fondurile au fost deturnate de cineast.

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