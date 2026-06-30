Cum s-au evaporat 11 milioane de dolari de la Netflix: Bugetul unui serial SF, tocat de un regizor pe criptomonede și viață de lux

Regizorul american Carl Rinsch a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare de către un tribunal federal din SUA, după ce a fost găsit vinovat de fraudarea platformei Netflix cu 11 milioane de dolari. Suma, primită cu titlu de buget pentru finalizarea unui serial SF, nu a mai ajuns niciodată pe platourile de filmare, proiectul fiind complet abandonat în timp ce fondurile au fost deturnate de cineast.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii federali americani, Carl Rinsch—cunoscut în industria cinematografică în special pentru regia filmului „47 Ronin” (2013)—a profitat de încrederea gigantului de streaming. Sub pretextul că are nevoie de fonduri suplimentare pentru a finaliza proiectul SF intitulat „White Horse”, acesta a solicitat și a primit sume considerabile de la Netflix.
În loc să folosească banii pentru platourile de filmare, efectele speciale sau remunerațiile actorilor, Rinsch a transferat direct capitalul într-un cont bancar personal. De acolo, destinația fondurilor a fost exclusiv opulența personală. Publicația The Guardian notează că regizorul a achiziționat mai multe mașini de colecție, printre care un Ferrari și un Rolls-Royce, dar și articole de mobilier extravagant în valoare de sute de mii de dolari. Totodată, anchetatorii au demonstrat că o parte masivă din cele 11 milioane de dolari s-a evaporat în investiții extrem de riscante și eșuate pe piața criptomonedelor, restul fiind utilizat pentru a-și stinge datorii mai vechi.
Acuzat de „lăcomie pură”, în ciuda privilegiilor și a prietenilor celebri
În timpul pledoariei finale, acuzarea a lansat un atac dur la adresa cineastului, cerând inițial o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare. Procurorul federal David Markewitz a subliniat că faptele regizorului nu au fost dictate de vreo nevoie financiară reală, ci de un stil de viață iresponsabil.
„Domnul Rinsch a avut parte de toate avantajele posibile în viață, inclusiv de bani provenți din averea familiei, o educație de elită, prieteni extrem de celebri și o carieră de succes în industrie. Singurul motiv real din spatele acestei fraude a fost lăcomia pură”, a declarat procurorul în fața instanței.
Keanu Reeves a cerut clemență pentru regizor
În tabăra opusă, strategia apărării s-a concentrat pe starea de degradare a sănătății mintale a regizorului. Avocații au susținut că judecata acestuia a fost profund alterată de probleme psihice severe și de tratamentele medicale grele pe care le urma în perioada comiterii fraudelor. Mai mult, personalități marcante de la Hollywood și apropiați ai acestuia—printre care și starul Keanu Reeves, protagonistul din „47 Ronin”—au trimis scrisori oficiale către instanță, solicitând clemență și o pedeapsă mai blândă.
În fața judecătorului, Carl Rinsch a cedat și a ales să își recunoască greșelile, arătându-se regretabil:
„Acest proces m-a forțat să înfrunt adevăruri dureroase despre sănătatea mea, despre judecata mea și despre propria viață. Nu am reușit să înțeleg, la momentul respectiv, pericolul stării de degradare în care mă aflam. Îmi cer scuze pentru comportamentul meu și recunosc că am provocat un prejudiciu real.”
Deși magistratul a reținut argumentele medicale aduse de medici și avocați, acesta a subliniat că instabilitatea psihică poate explica parțial prăbușirea comportamentală, însă nu scuză și nu justifică legal o fraudă de o asemenea amploare. În consecință, Carl Rinsch a primit o condamnare de doi ani și jumătate de închisoare, având obligația de a se prezenta la penitenciar în cursul lunii septembrie. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în apel.