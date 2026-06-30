Răsturnare de situație în Parlament: OUG 38 privind sistemul SAFE a picat în plen. PNL și USR s-au abținut în masă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 12:42

Plenul Parlamentului a respins astăzi, 30 iunie 2026, Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 38, actul normativ care vizează implementarea și funcționarea controversatului sistem SAFE.

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