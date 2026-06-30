Trucul viral care bagă tot mai mulți copii în spital. Jucăriile încălzite la microunde pot provoca arsuri cumplite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 14:06

Mai mulți copii au ajuns la spital cu arsuri grave după ce au încercat un „truc” devenit viral pe rețelele de socializare. Aceștia au introdus în cuptorul cu microunde jucării moi de tip squishy, convinși că astfel vor deveni mai pufoase.

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