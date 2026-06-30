Trucul viral care bagă tot mai mulți copii în spital. Jucăriile încălzite la microunde pot provoca arsuri cumplite
Spital
Mai mulți copii au ajuns la spital cu arsuri grave după ce au încercat un „truc” devenit viral pe rețelele de socializare. Aceștia au introdus în cuptorul cu microunde jucării moi de tip squishy, convinși că astfel vor deveni mai pufoase.
Medicii trag acum un semnal de alarmă și îi avertizează pe părinți că astfel de experimente pot avea urmări dramatice. În loc să devină mai moi, așa cum promit unele filmulețe distribuite online, jucăriile pot exploda, iar gelul fierbinte din interior poate provoca arsuri profunde.
La Royal Hospital for Children din Glasgow, medicii spun că, în ultimele opt luni, au tratat șase copii răniți în astfel de accidente. Unii dintre ei au avut nevoie de operații și de grefe de piele.
Jucăriile pot exploda după ce sunt încălzite
Specialiștii spun că tot mai mulți copii încearcă să reproducă acasă filmulețe văzute pe TikTok sau pe alte platforme. În aceste clipuri, jucăriile squishy sunt puse în cuptorul cu microunde, iar copiii sunt lăsați să creadă că devin mai moi și mai plăcute la atingere.
În realitate, riscul este foarte mare. Jucăriile sunt umplute cu un gel care se poate încălzi puternic în interior. Dacă jucăria explodează sau este strânsă în mână după ce a fost scoasă din cuptor, gelul încins poate ajunge pe piele și poate provoca arsuri grave.
Una dintre victime este Scarlet Rowe, o fetiță de 11 ani din Irvine, North Ayrshire. În luna mai, ea a încălzit o jucărie squishy în cuptorul cu microunde, iar aceasta a explodat. Gelul fierbinte i-a ajuns pe față și pe pleoapă.
Mama unei fetițe: „Părea doar că avea slime pe față”
Mama fetei spune că familia nu și-a dat seama imediat cât de gravă era situația. La început, părea că fetița avea doar o substanță lipicioasă pe față, însă după câteva minute au înțeles că gelul o ardea.
„La început nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Părea doar că avea slime pe față. Abia după câteva minute am realizat că jucăria fusese încălzită și că gelul îi ardea pielea”, a povestit ea, continuând: „Umflătura era atât de mare încât nu știam care va fi deznodământul. Din fericire, nu a fost nevoie de o grefă de piele, însă arsura era atât de aproape de ochi încât totul putea avea consecințe mult mai grave”.
Un alt copil, Joseph Erskine, în vârstă de opt ani, din Clackmannanshire, a avut nevoie de operație după un accident asemănător.
Băiatul văzuse pe internet filmulețe în care jucăriile squishy erau introduse în cuptorul cu microunde și a încercat să facă același lucru. Jucăria a explodat, iar gelul încins i-a sărit pe piept și pe mână.
Un băiat de opt ani a avut nevoie de grefă de piele
Mama lui Joseph spune că nimeni din familie nu și-a imaginat că băiatul ar putea încerca un astfel de experiment. Copilul nici măcar nu mai folosise cuptorul cu microunde până atunci.
„Ne-a spus că jucăria l-a ars și, la început, am crezut că este o arsură chimică. Apoi ne-a explicat că o pusese în cuptorul cu microunde. Am fost șocați. Nu ne-a trecut niciodată prin minte că ar putea face asta cu o jucărie. Joseph nici măcar nu mai folosise cuptorul cu microunde”, a declarat femeia.
În ziua respectivă, unul dintre părinți încălzise mâncare, iar cuptorul rămăsese setat la 40 de secunde. Copilul a apăsat doar butonul de pornire.
După ce jucăria i-a explodat în mână, băiatul a încercat să îndepărteze gelul fierbinte cu un prosop. Odată cu gelul s-a desprins însă și o parte din pielea afectată de arsură.
Leziunile au fost atât de profunde încât medicii au decis să îi facă o grefă de piele. Țesutul a fost prelevat de pe coapsă și transplantat pe piept. Recuperarea va dura mult timp, iar medicii i-au recomandat copilului să evite expunerea directă la soare în zona grefei în următorii doi ani.
De ce sunt atât de periculoase aceste arsuri
Medicii explică faptul că aceste accidente pot fi mult mai grave decât par la prima vedere. Gelul din interiorul jucăriilor squishy poate ajunge la temperaturi foarte ridicate atunci când este încălzit.
Pericolul este cu atât mai mare pentru că gelul fierbinte nu se comportă ca apa clocotită. El se lipește de piele și rămâne acolo, ceea ce face ca arsura să fie mai adâncă și mai greu de tratat.
„Din păcate, vedem un număr tot mai mare de copii cu leziuni care puteau fi prevenite și care sunt legate de această tendință apărută pe rețelele sociale”, a declarat Sharon Ramsay, asistentă specializată în tratarea arsurilor la Royal Hospital for Children din Glasgow.
Specialiștii spun că mulți părinți nu cunosc acest risc și nu își imaginează că o jucărie destinată copiilor poate provoca răni atât de serioase. Tocmai de aceea, medicii cer avertismente mai clare pe ambalaje și o informare mai bună a consumatorilor.
Exteriorul poate părea călduț, dar interiorul devine periculos
Un studiu publicat în Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery arată că astfel de accidente au devenit suficient de numeroase încât să atragă atenția chirurgilor plasticieni și a specialiștilor în tratarea arsurilor.
Autorii cercetării explică faptul că jucăriile squishy nu sunt concepute pentru a fi încălzite. Gelul din interior își schimbă comportamentul atunci când este expus la temperaturi ridicate.
Chiar dacă exteriorul jucăriei pare doar călduț atunci când este scos din cuptorul cu microunde, în interior temperatura poate continua să crească. Dacă jucăria este strânsă, înțepată sau cedează din cauza presiunii, gelul încins poate fi proiectat cu putere.
Această combinație dintre temperatura foarte ridicată și consistența lipicioasă a gelului face ca arsurile să fie, în multe cazuri, mai grave decât cele provocate de lichidele fierbinți.
Cazuri asemănătoare au fost semnalate și în Australia
Cazurile din Glasgow nu sunt singulare. Și în Australia au fost semnalate accidente asemănătoare, după ce copii au încălzit jucării squishy în cuptorul cu microunde, încercând să reproducă filmulețe văzute pe internet.
În unele situații, copiii au avut nevoie de internare și tratament de specialitate. Recuperarea a durat săptămâni sau chiar luni, în funcție de gravitatea arsurilor.
Medicii spun că problema este legată și de felul în care astfel de provocări sunt prezentate online. Clipurile par amuzante, simple și lipsite de riscuri, însă copiii nu văd întotdeauna ce se poate întâmpla după ce filmarea se oprește.
Avertisment pentru părinți
Pe fondul înmulțirii acestor accidente, mai multe instituții și organizații din Marea Britanie le cer părinților să fie atenți la jucăriile de tip squishy și la conținutul pe care copiii îl urmăresc pe internet.
Mesajul medicilor este clar: aceste jucării nu trebuie introduse niciodată în cuptorul cu microunde, indiferent ce apare în filmulețele de pe rețelele sociale.
Specialiștii spun că părinții ar trebui să discute deschis cu cei mici despre provocările virale și să le explice că nu tot ce pare distractiv este și sigur. În multe cazuri, copiii nu acționează din teribilism, ci din curiozitate, fără să înțeleagă cât de repede se poate transforma un experiment într-un accident grav.
Medicii spun că supravegherea adulților și discuțiile despre ce văd copiii online sunt la fel de importante ca avertismentele de pe ambalajele produselor.
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