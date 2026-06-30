Celulă de criză la Ministerul Muncii după perchezițiile DIICOT din Bihor: 100 de persoane vulnerabile, mutate din căminele clandestine

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 12:06

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a activat de urgență o celulă de criză, ca reacție la operațiunea de amploare a procurorilor DIICOT ce a vizat o rețea de tip familial acuzată de exploatarea inumană a sutelor de persoane vulnerabile. Instituția a demarat procedurile pentru evaluarea imediată a tuturor centrelor sociale implicate și pentru relocarea în siguranță a victimelor lăsate fără îngrijire medicală.

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