Cod Rutier 2026. Este legal să împarți mașina cu alți șoferi? Cazurile în care legea te obligă să deții foaie de parcurs

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 14:48

Dincolo de vechile glume din trafic despre împrumutatul autoturismului, decizia de a lăsa o altă persoană la volanul mașinii tale vine la pachet cu obligații stricte. Conform reglementărilor din Codul Rutier, împărțirea aceluiași vehicul între mai mulți șoferi este perfect legală, însă proprietarul de drept rămâne principalul responsabil în fața legii și riscă sancțiuni drastice dacă nu respectă procedurile de identificare și raportare.

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