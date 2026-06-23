Alimentele care susțin sănătatea pielii înainte de plajă. Un bronz frumos începe din farfurie

Vara este anotimpul în care multe persoane își doresc un bronz uniform și o piele sănătoasă, însă puțini știu că pregătirea pentru expunerea la soare începe din farfurie. Pe lângă folosirea unei creme cu factor de protecție și o expunere responsabilă la soare, alimentația poate contribui la menținerea unui aspect luminos al pielii. Fructele și legumele bogate în antioxidanți și carotenoide susțin sănătatea pielii și pot oferi un plus de strălucire tenului, devenind aliați de încredere în sezonul estival.
Morcovii, printre cele mai cunoscute alimente pentru piele
Morcovii sunt bogați în beta-caroten, un pigment natural pe care organismul îl transformă în vitamina A. Această vitamină contribuie la menținerea sănătății pielii și susține regenerarea celulară.
Consumați regulat, morcovii pot contribui la un aspect mai luminos al pielii. Sucul de morcovi este una dintre variantele populare, însă și consumul de morcovi cruzi sau gătiți poate aduce beneficii.
Cartofii dulci susțin aspectul sănătos al pielii
Cartofii dulci conțin cantități importante de beta-caroten și sunt o sursă de nutrienți care ajută organismul să funcționeze normal.
Pigmenții portocalii din aceștia se regăsesc și în alte alimente colorate, iar includerea lor într-o alimentație echilibrată poate contribui la un aspect uniform al pielii.
Roșiile pot ajuta datorită licopenului
Roșiile sunt bogate în licopen, un antioxidant asociat cu protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.
Pentru o absorbție mai bună a licopenului, roșiile pot fi consumate împreună cu grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline. O salată de roșii cu puțin ulei este una dintre combinațiile apreciate în sezonul cald.
Fructele de vară care susțin frumusețea pielii
Mai multe fructe consumate vara conțin carotenoide și vitamine benefice pentru piele. Printre acestea se numără:
caisele;
piersicile;
mango;
papaya;
nectarinele;
prunele.
Acestea oferă organismului vitamine, antioxidanți și apă, contribuind la hidratarea pielii.
Ouăle aduc vitamine importante pentru organism
Ouăle conțin vitamina A, vitamine din complexul B, vitamina D și minerale importante. O alimentație variată, care include surse de proteine și grăsimi sănătoase, poate ajuta pielea să își păstreze aspectul elastic.
Grăsimile sănătoase ajută absorbția nutrienților
Carotenoidele sunt absorbite mai bine în prezența grăsimilor. De aceea, specialiștii recomandă asocierea alimentelor colorate cu surse de grăsimi sănătoase:
ulei de măsline;
avocado;
nuci;
semințe;
pește gras.
Aceste alimente contribuie și la menținerea barierei naturale a pielii.
Ce trebuie evitat înainte de expunerea la soare
Chiar dacă alimentația poate susține sănătatea pielii, expunerea excesivă la soare poate duce la arsuri și îmbătrânire prematură a pielii.
Pentru o vară fără probleme sunt recomandate:
folosirea cremelor cu protecție solară;
evitarea expunerii în intervalul de radiații puternice;
hidratarea corespunzătoare;
purtarea hainelor și accesoriilor de protecție.
Un bronz frumos începe, de fapt, cu o piele îngrijită și sănătoasă. Alimentația bogată în legume și fructe colorate poate fi un sprijin, dar protecția solară rămâne cea mai importantă regulă.
Întrebări și răspunsuri
Ce aliment ajută cel mai mult la obținerea unui bronz uniform?
Morcovii, cartofii dulci și alimentele bogate în carotenoide sunt printre cele mai cunoscute alegeri pentru susținerea aspectului pielii.
Cu cât timp înainte de plajă trebuie schimbată alimentația?
O dietă bogată în fructe și legume poate fi începută cu câteva săptămâni înainte pentru ca organismul să beneficieze de nutrienți.
Mâncarea poate înlocui crema de protecție solară?
Nu. Alimentele pot susține sănătatea pielii, dar nu protejează împotriva efectelor nocive ale radiațiilor UV.
Roșiile ajută la bronz?
Roșiile conțin licopen, un antioxidant care contribuie la protejarea pielii și la menținerea aspectului sănătos al acesteia, potrivit sursei.