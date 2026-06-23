Alimentele care susțin sănătatea pielii înainte de plajă. Un bronz frumos începe din farfurie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 16:30

Vara este anotimpul în care multe persoane își doresc un bronz uniform și o piele sănătoasă, însă puțini știu că pregătirea pentru expunerea la soare începe din farfurie. Pe lângă folosirea unei creme cu factor de protecție și o expunere responsabilă la soare, alimentația poate contribui la menținerea unui aspect luminos al pielii. Fructele și legumele bogate în antioxidanți și carotenoide susțin sănătatea pielii și pot oferi un plus de strălucire tenului, devenind aliați de încredere în sezonul estival.

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