Ciorba oltenească de legume: rețeta tradițională care nu se demodează niciodată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:33

Ciorba oltenească de legume,a romată, ușor acrișoară și bogată în vitamine, este o rețetă tradițională perfectă atât pentru zilele călduroase de vară, cât și pentru oricine își dorește o masă sănătoasă și sățioasă.

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