Ciorba oltenească de legume: rețeta tradițională care nu se demodează niciodată

Ciorba oltenească de legume,a romată, ușor acrișoară și bogată în vitamine, este o rețetă tradițională perfectă atât pentru zilele călduroase de vară, cât și pentru oricine își dorește o masă sănătoasă și sățioasă.
Preparată din legume proaspete de sezon, borș natural și leuștean verde, ciorba oltenească ocupă un loc special în bucătăria românească. Gustul său autentic amintește de mesele pregătite de bunici, când ingredientele simple se transformau în adevărate delicii culinare.
Specificul acestei rețete îl reprezintă combinația dintre legumele de sezon și borșul natural, care oferă preparatului o aciditate plăcută și revigorantă. În Oltenia, ciorbele de legume sunt nelipsite de pe mesele de familie, mai ales vara, când grădinile sunt pline de roade proaspete. Morcovii dulci, țelina aromată, prazul și ardeiul capia se completează perfect, iar leușteanul proaspăt adăugat la final oferă aroma inconfundabilă a unei ciorbe tradiționale românești.
Pe lângă gustul excelent, preparatul este bogat în vitamine, minerale și fibre, fiind recomandat de nutriționiști pentru digestie sănătoasă, hidratarea organismului și susținerea sistemului imunitar. Fără ingrediente de origine animală, poate fi consumată și în perioadele de post.
Ingrediente pentru 6 porții
2 morcovi mari, 1 praz, 1 rădăcină de țelină, 4 cartofi, 2 ardei capia
100 g fasole verde păstăi
200 g suc de roșii, 300 ml borș, 2 litri apă
Sare după gust și leuștean proaspăt
Preparare pas cu pas
Spală și curăță toate legumele; taie morcovii, prazul, țelina și ardeii în bucăți potrivite
Pune legumele în 2 litri de apă și fierbe la foc mediu până încep să se înmoaie
Adaugă cartofii tăiați cuburi și continuă fierberea până toate ingredientele sunt fragede
Fierbe borșul separat câteva minute, apoi adaugă-l în oală împreună cu sucul de roșii
Potrivește sarea și mai lasă să dea câteva clocote
Oprește focul, presară leuștean tocat și acoperă oala câteva minute pentru a lăsa aromele să se îmbine
Secretul gospodinelor din Oltenia
Specialistele în bucătăria tradițională spun că adevăratul secret este borșul natural și leușteanul proaspăt, nu cel uscat. La fel de important este ca legumele să nu fie fierte excesiv, trebuie să-și păstreze textura și ciorba să rămână limpede și colorată. Vara, câteva roșii bine coapte adaugă un plus de savoare, iar iarna sucul de roșii preparat în casă este înlocuitorul ideal.
Ciorba oltenească de legume se servește fierbinte sau rece, alături de ardei iute, ceapă roșie ori pâine de casă proaspătă și rămâne, pentru milioane de români, dovada că cele mai simple ingrediente pot da naștere unor preparate memorabile.