PSD acuză un blocaj total provocat de Ilie Bolojan: „Sabotează economia României din orgoliu. Suntem gata să convocăm sesiune extraordinară pentru PNRR”

Negocierile pentru formarea noului guvern au declanșat un război total între PSD și premierul demis Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a lansat astăzi un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că ține țara blocată în mod deliberat și că pune în pericol miliardele de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Ilie Bolojan blochează deliberat formarea guvernului”
Potrivit liderului PSD, criza politică prelungită din ultimele săptămâni are un singur autor. Social-democrații susțin că refuzul premierului demis de a negocia flexibil împiedică instalarea unui executiv stabil, într-un moment în care România nu își permite un vid de putere.
„România este blocată politic din cauza unui singur om care refuză să facă un pas în spate, pune condiții și își schimbă angajamentele. Este vorba despre Ilie Bolojan, care blochează deliberat formarea unui guvern. Cine prelungește această criză sabotează direct economia României. Este o catastrofă economică asumată de un om care își pune orgoliul deasupra interesului național”, a declarat reprezentantul PSD.
În ciuda blocajului de la nivelul negocierilor pentru guvern, social-democrații afirmă că au ales să se comporte responsabil în Parlament pentru a salva jaloanele din PNRR.
Haos legislativ: Camera Deputaților a votat proiectele de urgență, Senatul PNL le-a suspendat
Liderul PSD a dezvăluit că, deși premierul demis a trimis pe ultima sută de metri șase proiecte de lege esențiale pentru atragerea fondurilor europene, mobilizarea din Parlament a fost inegală din cauza partenerilor de la PNL.
La Camera Deputaților: Toate proiectele legislative trimise de Ilie Bolojan, alături de alte inițiative urgente, au fost dezbătute și aprobate în cursul zilei de ieri.
La Senat: Două proiecte cruciale au fost suspendate și au ratat votul final înainte de încheierea sesiunii ordinare. PSD dă vina direct pe conducerea liberală a Senatului, reclamând că instituția „s-a mișcat mult prea încet”.
În contextul în care „ceasul ticăie” în defavoarea României în relația cu Bruxelles-ul, social-democrații anunță că sunt gata să întrerupă vacanța parlamentară în orice moment pentru a debloca fondurile europene.
„Îl anunț pe premierul demis că noi suntem aici, la muncă, și rămânem deschiși să sprijinim toate proiectele pentru ca România să atragă banii din PNRR. Solicit și Senatului să iasă din pasivitate; când e vorba de banii țării, nu este loc de orgolii politice mărunte. Nu voi ezita să convoc o sesiune extraordinară, iar parlamentarii PSD au fost deja avertizați să fie pregătiți să revină la muncă în orice moment”, a conchis liderul social-democrat, reiterând că partidul său rămâne „singura ancoră reală de stabilitate” în actualul haos politic.