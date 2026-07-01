PSD acuză un blocaj total provocat de Ilie Bolojan: „Sabotează economia României din orgoliu. Suntem gata să convocăm sesiune extraordinară pentru PNRR”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 iul. 2026, 12:12

Negocierile pentru formarea noului guvern au declanșat un război total între PSD și premierul demis Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a lansat astăzi un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că ține țara blocată în mod deliberat și că pune în pericol miliardele de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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