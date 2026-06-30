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Sanatate· 1 min citire

Disperare în spitale. Cadrele medicale s-au săturat și pun halatul în cui

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 19:45
SursăRealitatea PLUS

Angajații din sănătate încep de azi procedurile de instruire a personalului medical pentru declanșarea grevei generale.

Angajații din sănătate amenință cu grevă generală

Sindicatele spun că este ultima formă de protest pe care o mai au la dispoziție față de legea salarizării care ar putea fi adoptată și printr-o sesiune extraordinară.

În cazul unei greve generale, operațiile, consultațiile și tratamentele care nu sunt urgențe vor fi amânate.

Viorel Hușanu, lider Sanitas a transmis că lucrurile vor lua o întorsătură serioasă dacă angajații din sănătate nu vor fi ascultați.

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