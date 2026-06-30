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Sanatate· 1 min citire
Disperare în spitale. Cadrele medicale s-au săturat și pun halatul în cui
Publicat30 iun. 2026, 19:45
SursăRealitatea PLUS
Angajații din sănătate încep de azi procedurile de instruire a personalului medical pentru declanșarea grevei generale.
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